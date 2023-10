Mundo Israel diz que não bloqueará entrada de ajuda humanitária na passagem entre Egito e Gaza

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Comunicado reforça que Israel não vai permitir a entrada de suprimentos em Gaza pela fronteira com seu próprio território até que o Hamas liberte todos os reféns Foto: Reprodução Comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro israelense reforça que Israel não vai permitir a entrada de suprimentos em Gaza pela fronteira com seu próprio território até que o Hamas liberte todos os reféns Foto: Reprodução

Israel anunciou que não vai bloquear a entrada de ajuda humanitária para Gaza vinda do Egito em um comunicado divulgado nesta quarta-feira (18) pelo gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

No entanto, o comunicado reforça que Israel não vai permitir a entrada de suprimentos em Gaza pela fronteira com seu próprio território até que o Hamas liberte todos os reféns.

“À luz da exigência do presidente Biden, Israel não bloqueará as entregas de ajuda humanitária, desde que consistam em água, alimentos e medicamentos para a população civil no sul da Faixa de Gaza… e desde que a ajuda não chegue ao Hamas”, dizia o comunicado.

A declaração foi feita pouco depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou que Israel havia concordado em permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, com a condição de haver inspeções para garantir que os suprimentos não fossem desviados ou roubados pelo Hamas.

Crise humanitária em Gaza

Na terça-feira (17), mísseis atingiram o Hospital Batista Al-Ahli, no centro da cidade de Gaza. Mais de 400 palestinos foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino.

Israel responsabilizou a Jihad Islâmica, dizendo que a explosão no hospital foi resultado de uma tentativa falha de atacar o território israelense. A Jihad Islâmica nega responsabilidade pelo míssil, que diz ser de Israel.

No 12º dia da guerra de Israel, a Faixa de Gaza registra mais um dia de forte bombardeio israelense nesta quarta-feira, enquanto a expectativa de uma incursão terrestre do Exército de Israel aumenta a cada dia.

Além dos ataques aéreos, os palestinos no enclave ainda têm de lidar com a escassez de água, comida e eletricidade imposta pelo “cerco total” de Israel contra a Faixa de Gaza. Enquanto isso, caminhões com suprimentos e ajuda humanitária se acumulam do lado egípcio da fronteira com Gaza.

A passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e Egito, é o único de entrada ou saída de Gaza que não é controlado por Israel. No entanto, está fechada desde a escalada do conflito há mais de uma semana.

A abertura da fronteira pode ser uma questão complicada, dado o número de partes envolvidas. Seria necessária a aprovação do Egito e do Hamas, que controlam diretamente a passagem, bem como a aprovação de Israel, que tem bombardeado Gaza, incluindo as vizinhanças de Rafah.

O Egito exigiu garantias de que Israel não bombardeará os comboios de ajuda humanitária caso a passagem seja aberta.

2023-10-18