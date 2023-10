Mundo Presidente dos Estados Unidos reitera apoio e diz que Israel está “mais forte do que nunca”

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2023

Presidente dos EUA (foto) está em Israel, onde se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Joe Biden, presidente dos Estados unidos, anunciou nesta quarta-feira (18), apoio financeiro de US$ 100 milhões em ajuda humanitária a Gaza, e um pacote “sem precedentes” para a defesa de Israel contra o Hamas. A declaração foi feita durante um discurso em Tel Aviv.

O presidente norte-americano desembarcou em Israel nesta quarta-feira (18) e se reuniu com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para discutir o conflito no Oriente Médio. Durante a reunião, Biden afirmou que os EUA irão fornecer tudo que Israel precisa para se defender.

O democrata também disse acreditar que a explosão no hospital Ahli Arab, em Gaza “parece ter sido obra do outro lado”.

“Atrocidades lembram os piores atos do Estado Islâmico”

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que as atitudes do Hamas durante o dia 7 de outubro lembram os piores ataques do Estado Islâmico. “São atrocidades que nos lembram os piores atos do Estado Islâmico”, disse ele. Biden disse também que neste momento Israel está mais forte do que nunca.

O democrata comparou ainda a incursão do Hamas com a tragédia de 11 de setembro de 2001 quando aviões controlados por terroristas se chocaram contra as torres gêmeas, em Nova York.

