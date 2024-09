Caças israelenses realizaram uma intensa onda de ataques aéreos em cidades ao longo da fronteira Sul do Líbano e até mais ao Norte na manhã desta segunda-feira.

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari, pediu aos moradores do Sul do Líbano que se mantivessem afastados dos postos do Hezbollah. Ele afirmou que Israel começou a atacar os postos do Hezbollah no Líbano após identificar a intenção de disparar contra Israel.