Brasil Israel responde com ofensiva no sul do Líbano após interceptar tentativa de ataque na fronteira

Por Redação O Sul | 22 de março de 2025

Foto: Reprodução

O ministro da Defesa de Israel anunciou que o exército “responderá” ao lançamento de três foguetes do Líbano em direção ao norte do país, no sábado (22), que foram interceptados pela força aérea, até o momento nenhuma responsabilidade foi reivindicada.

“Não podemos permitir que foguetes sejam disparados do Líbano em direção às comunidades da Galileia”, disse o ministro Israel Katz, em um comunicado. “O governo libanês é responsável pelos tiros disparados de seu território. Ordenei que o exército responda de acordo”, acrescentou.

Uma trégua em 27 de novembro encerrou dois meses de conflito aberto entre o exército israelense e o Hezbollah, que havia aberto uma frente contra Israel no início da guerra entre este último e seu aliado palestino Hamas na Faixa de Gaza em outubro de 2023.

O cessar-fogo está sendo mantido, apesar das acusações mútuas de repetidas violações. O exército israelense mantém cinco posições estratégicas ao longo da fronteira sul do Líbano, alegando preocupações com a segurança.

Sirenes de ataque aéreo soaram às 7h30min (5h30 GMT) de sábado em Metula, uma cidade no norte de Israel, na fronteira com o Líbano. O exército anunciou que interceptou três foguetes que entraram em território israelense.

“Prometemos segurança às comunidades da Galileia, e é exatamente isso que vai acontecer”, enfatizou Katz.

A agência de notícias libanesa NNA informou que aeronaves israelenses sobrevoaram o “setor leste” do sul do Líbano e que mísseis interceptadores explodiram na área. Tropas terrestres israelenses também estão realizando operações de varredura com armas automáticas nas colinas de Hamames, acrescentou a agência.

(Estadão Conteúdo)

