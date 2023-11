Mundo Israel suspenderá ataques por 4 horas diariamente no norte de Gaza, dizem os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Segundo a Casa Branca, pausa será para permitir a assistência humanitária e a fuga de civis Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Israel começará a implementar pausas de quatro horas nas operações militares em áreas do norte de Gaza todos os dias, disse a Casa Branca, nesta quinta-feira (09), para permitir a assistência humanitária e a fuga de civis.

Israel anunciará o momento das pausas com três horas de antecedência, segundo John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA. “Os israelenses disseram-nos que não haverá operações militares nestas áreas durante a pausa e que este processo começa hoje”, disse Kirby.

Os EUA saudaram o desenvolvimento, chamando as pausas de “passos na direção certa”. “Temos instado os israelenses a minimizar as baixas civis e a fazer tudo o que puderem para reduzir esses números”, disse Kirby, dizendo que as pausas proporcionariam “espaço para respirar por algumas horas” para que os civis saíssem do caminho do perigo.

As pausas também proporcionariam “breves janelas de oportunidade” para a potencial passagem segura de reféns detidos pelo Hamas, disse Kirby.

