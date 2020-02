Mundo Itália anuncia a quinta morte provocada pelo coronavírus no país

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Foram decretadas duas semanas de quarentena em 11 cidades Foto: Reprodução Foram decretadas duas semanas de quarentena em 11 cidades. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma mulher de 84 anos, que morreu nesta segunda-feira (24) em Bergamo, na região da Lombardia, se tornou a quinta vítima fatal do novo coronavírus na Itália, anunciaram autoridades locais.

Ao menos 190 pessoas no Norte do país foram diagnosticadas com a infecção. Desde a primeira morte no país europeu, a Itália adotou várias medidas de precaução na região Norte, onde foram decretadas duas semanas de quarentena em 11 cidades.

As autoridades cancelaram jogos de futebol e fecharam escolas. Apresentações teatrais e até mesmo o carnaval de Veneza foram cancelados.

A Áustria fechou temporariamente o tráfego nas fronteiras com a Itália. Outros países vizinhos, como Eslovênia e Croácia, que são destinos populares para turistas italianos, convocaram reuniões de emergência para discutir medidas de prevenção ao coronavírus.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo

Deixe seu comentário