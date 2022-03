Esporte Itália perde para Macedônia do Norte e está fora da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Domenico Berardi lamenta chance desperdiçada em jogo entre Itália e Macedônia do Norte pelas Eliminatórias Europeias. Foto: Reprodução Domenico Berardi lamenta chance desperdiçada em jogo entre Itália e Macedônia do Norte pelas Eliminatórias Europeias. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Itália perdeu para a Macedônia do Norte, nesta quinta-feira (24), por 1 a 0, em partida válida pela repescagem europeia da Copa do Mundo de 2022.

Com o resultado, a Seleção Italiana está fora do torneio pela segunda vez consecutiva.

O único gol da partida foi marcado nos acréscimos do segundo tempo por Aleksandar Trajkovski, com um forte chute de fora da área, após lançamento do goleiro.

Agora, a seleção da península balcânica irá enfrentar Portugal na decisão do grupo C. Os portugueses venceram a Turquia por 3 a 1, com gols de Otávio, Diogo Jota e Matheus Nunes. Burak Yilmaz descontou para os turcos.

Demais resultados

Pelo grupo A, o País de Gales superou a Áustria, por 2 a 1, com dois gols de Gareth Bale. Marcel Sabitzer marcou para os austríacos. O adversário da próxima fase virá da partida entre Escócia e Ucrânia, remarcada para 10 de junho devido à guerra que acontece no país do Leste Europeu.

Já pelo grupo B, a Suécia passou pela República Tcheca por 1 a 0, com Robin Quaison marcando na prorrogação. Para a definição da vaga, os suecos irão enfrentar a Polônia, que avançou após a Rússia ser eliminada pela invasão do território ucraniano.

