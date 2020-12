Mundo Itália publica regras para combater o coronavírus que devem ser respeitadas no fim do ano

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











As autoridades esclarecem que o país está dividido em três cores, com regras diferentes a serem respeitadas em cada área, de acordo com a gravidade da pandemia Foto: Reprodução As autoridades esclarecem que o país está dividido em três cores, com regras diferentes a serem respeitadas em cada área, de acordo com a gravidade da pandemia. (Foto: Alessio Coser/Getty Images) Foto: Reprodução

O governo italiano publicou nesta quarta-feira (09), em seu site oficial, uma seção de perguntas frequentes sobre o decreto publicado no dia 3 de dezembro com medidas restritivas para combater o novo coronavírus (Sars-CoV-2), principalmente durante as festividades de fim de ano.

As autoridades esclarecem que o país está dividido em três cores, com regras diferentes a serem respeitadas em cada área, de acordo com a gravidade da pandemia.

Segundo o texto, as regiões Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Ligúria, Marcas, Molise, a província autônoma de Trento, Puglia, Sardenha, Sicília, Úmbria e Vêneto permanecem na faixa amarela, que contempla apenas as regras válidas em todo o território nacional, com toque de recolher noturno, fechamento de museus e aulas totalmente a distância em escolas de ensino médio.

Já Basilicata, Calábria, Campânia, Lombardia, Piemonte, província Autônoma de Bolzano, Toscana, Vale de Aosta estão incluídas na zona laranja, na qual está proibido deslocamentos interregionais e intermunicipais, a não ser por motivos de trabalho ou saúde. Nessas áreas, no entanto, é permitido sair de casa sem motivo, mas restaurantes também têm de suspender serviços de mesa.

A única região na faixa vermelha, onde há regras semelhantes às do lockdown vigorado entre março e maio, é Abruzzo.

Apesar da classificação de cores e de afrouxar as regras para grande parte das regiões, o governo italiano deixou claro que, entre o período de 21 de dezembro a 6 de janeiro de 2021, os cidadãos terão que seguir regras mais rígidas para evitar uma nova explosão de casos de Covid-19.

Mesmo com as proibições de deslocamentos, neste período das festividades, o texto especifica os significados de “residência”, “lar” e “domicílio” e informa que “as pessoas que por motivos de trabalho residem em local diferente do cônjuge ou companheiro, mas que costuma se reunir com ele regular e periodicamente na mesma casa, poderão se deslocar para a tal residência”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo