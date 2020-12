Mundo Os Estados Unidos registram mais de 3 mil mortes por coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O número de pacientes hospitalizados por Covid-19 no país também continua batendo recordes, com 106 mil pessoas internadas nesta quarta-feira. Foto: Reprodução O número de pacientes hospitalizados por Covid-19 no país também continua batendo recordes, com 106 mil pessoas internadas nesta quarta-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos somaram mais de 3.000 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas e mais de 220.000 novas infecções nesta quarta-feira (09), um nível próximo aos números recordes registrados no país durante a pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

As autoridades dos Estados Unidos esperavam um aumento nos casos e mortes após o deslocamento de milhões de cidadãos para o feriado do Dia de Ação de Graças, há duas semanas, apesar dos apelos para que ficassem em casa.

Apenas na Califórnia (oeste), onde regiões inteiras foram reconfinadas no início da semana, foram registrados mais de 30.000 casos de coronavírus nesta quarta-feira, um recorde diário para um estado, de acordo com o Covid Tracking Project.

O número de pacientes hospitalizados por Covid-19 no país também continua batendo recordes, com 106 mil pessoas internadas nesta quarta-feira. Há duas semanas, os Estados Unidos regularmente ultrapassam a barreira de 2.000 mortes por dia, como aconteceu na primavera boreal, no pico mais alto da primeira onda da epidemia.

Diante dessa retomada assustadora, os americanos continuam esperançosos com a distribuição iminente de uma vacina. Os dados para a vacina Pfizer/BioNTech serão analisados por especialistas independentes dos Estados Unidos nesta quinta-feira (10) e podem ser licenciados nos próximos dias, enquanto os dados para a vacina da Moderna serão analisados na próxima semana.

Mais de 5 milhões de pessoas contraíram a Covid-19 nos Estados Unidos e quase 290.000 morreram da doença, deixando o país na vanguarda das estatísticas mundiais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo