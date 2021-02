Mundo Itália tem primeiro fim de semana com relaxamento de regras anti-Covid

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2021

Neste primeiro fim de semana, vilas históricas, museus, parques e sobretudo restaurantes foram os destinos preferidos dos italianos Foto: Reprodução Neste primeiro fim de semana, vilas históricas, museus, parques e sobretudo restaurantes foram os destinos preferidos dos italianos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Itália acordou neste sábado (06) no primeiro fim de semana com um regime mais flexível de regras contra o novo coronavírus Sars-CoV-2 definido pelo governo, refletindo um período de desaceleração da pandemia no território italiano.

A reclassificação que prevê a inclusão de 14 regiões e a província autônoma de Trento na “faixa amarela” entrou em vigor no início da semana. Somente Puglia, Sardenha, Sicília e Úmbria, além da província autônoma de Bolzano, seguem na “zona laranja”. A principal diferença entre os dois regimes é que o primeiro permite deslocamentos intermunicipais dentro da mesma região e a reabertura do comércio.

Neste primeiro fim de semana, vilas históricas, museus, parques e sobretudo restaurantes foram os destinos preferidos dos italianos. Em Roma, graças ao bom tempo, milhares de pessoas foram às ruas comerciais e bairros do centro histórico lotando a capital da Itália.

A expectativa é de que o faturamento na região seja de aproximadamente 5 milhões somente neste sábado. Tanto na “cidade eterna” quanto em Milão e Florença, as autoridades locais intensificaram os controles, principalmente nos ambientes de diversão noturna e em praças. A polícia está monitorando a formação de eventuais aglomerações.

