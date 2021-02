Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre tem 27 vagas de trabalho para início imediato

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2021

Empresa do setor de limpeza e serviços gerais está com 27 vagas para imediata contratação. Podem se candidatar trabalhadores do sexo masculino, moradores em Porto Alegre e com fácil acesso ao bairro Teresópolis. As entrevistas serão realizadas nesta terça-feira (09), a partir das 9h, diretamente na unidade do Sine Municipal, na av. Sepúlveda, esquina com a Mauá.

São 25 vagas para auxiliar de serviços gerais e duas para encarregado de limpeza. É preciso retirar carta de encaminhamento no Sine Municipal nesta segunda-feira, 8, e terça-feira, 9, a partir das 8h. Pode ser agendado o atendimento de forma eletrônica aqui, ou presencial direto no Sine Municipal, das 8h às 17h, com carteira de trabalho.

O interessado pode também retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

