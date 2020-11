Mundo Itamaraty envia cumprimentos a novo presidente do Peru

18 de novembro de 2020

Foto: Arquivo/Agência Brasil

O governo brasileiro divulgou nesta quarta-feira (18) uma nota em que cumprimenta o novo presidente do Peru, Francisco Sagasti, parlamentar que foi eleito pelo Congresso peruano na última segunda-feira (16), em meio à uma grave crise política no país sulamericano.

“O governo brasileiro saúda a posse de Francisco Sagasti como novo presidente do Peru e lhe deseja êxito no desempenho de suas elevadas funções, em particular com vistas à condução do país à realização das eleições gerais de 11 de abril de 2021”, diz a nota oficial emitida pelo Itamaraty.

Segasti é o terceiro presidente do Peru em pouco mais de uma semana. No último dia 9 de novembro, o Congresso do Peru destituiu o então presidente Martín Vizcarra do cargo por denúncias de corrupção, negadas pelo político. No dia seguinte, tomou posse como presidente interino o chefe do Legislativo do país, Manuel Merino, primeiro na ordem de sucessão. Merino ficou apenas cinco dias no cargo, renunciando após pressões e protestos populares. O Congresso do país, então, voltou a se reunir para eleger o novo mandatário.

A previsão agora é que Sagasti atue para garantir a realização de eleições no país marcadas para abril do ano que vem. Se o cronograma for cumprido, ele ficará na presidência do Peru até o dia 28 de julho, quando o sucessor tomará posse. O Tribunal Constitucional do Peru, principal corte de Justiça do país, ainda analisa um recurso de Martín Vizcarra contra a moção aprovada pelo Congresso que o tirou da presidência.

