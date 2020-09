Celebridades Ivete Sangalo se derrete ao ver filho surfando: “É do mar, é do amor”

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2020

Cantora deixou comentário em vídeo de Marcelo, de 10 anos, arrasando ao pegar ondas Foto: Divulgação Cantora deixou comentário em vídeo de Marcelo, de 10 anos, arrasando ao pegar ondas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Ivete Sangalo babou ao ver o filho mais velho, Marcelo, arrasando ao pegar ondas. Daniel Cady, marido da cantora e pai do menino, compartilhou um vídeo do garoto surfando em seu Instagram e Veveta fez questão de comentar.

“Meu filho lindo! É da música, é do mar, é do amor”, escreveu a cantora no perfil do nutricionista. Além de Marcelo, que tem 10 anos, o casal também é pai das gêmeas Helena e Marina, de 2 anos e 7 meses.

Recentemente, Ivete abriu o jogo sobre sua intimidade com o maridão, contando como tem sido sua rotina à dois na quarentena e também revelando alguns lugares inusitados onde eles já fizeram sexo.

