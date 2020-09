Magazine Pedro Scooby sobre Luana Piovani: “Fala na internet e acha que está conversando”

Os dois são pais de Bem e Liz, de 5 anos, e Dom, de 8

Pedro Scooby e Luana Piovani vivem às turras. Recentemente, a atriz, que tem três filhos com o surfista, reclamou que o ex pintou os cabelos dos filhos sem avisar a ela. Os dois são pais de Bem e Liz, de 5 anos, e Dom, de 8.

“A Luana às vezes fala as coisas e, na cabeça dela, ela acha que está conversando com alguém que segue ela, e quando ela vê, ela está falando e milhões de pessoas estão acompanhando a resposta que ela vai dar para alguém ali. Ela faz isso às vezes e me liga como se nada tivesse acontecido, fala para eu não ligar, mas eu ligo, sim. Porque milhões de pessoas vêm encher o saco”, disse ele nesta segunda-feira (07).

O surfista ainda falou sobre a questão de ter pintado o cabelo das crianças e afirmou que não foi um problema entre os dois. “O Dom perguntou para ela. Tudo bem que eu tinha que ter ligado, mas depois ela concordou que falou para o Dom que podia, sim, pintar o cabelo. Então, ela tinha autorizado. Mas ela disse que eu tinha que ter perguntado diretamente para ela, porque ele poderia estar mentindo. E é verdade”, contou.

Scooby falou que está tudo bem com a ex-mulher. “Está tudo ótimo, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Todo mundo sabe como é difícil se relacionar com ex-marido, ainda mais se você tem filho. Cometemos alguns erros, ela cometeu uns, eu cometi outros. Mas acho que estamos nos acertando até rápido. Agora está tudo certo, a paz vai reinar mesmo”, garantiu.

