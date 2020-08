Ivete Sangalo, de 48 anos, postou uma sequência de vídeos nesta quinta-feira (27) em que aparece treinando no jardim de casa. A cantora voltou a praticar luta com a orientação de um professor. Durante o exercício, ela dá socos e se defende do instrutor. “Ela que lute”, legendou ela.

Os vídeos renderam comentários divertidos dos fãs. “Se eu apanhasse dessa mulher ficaria feliz”, brinca este seguidor. “Poderosa até no boxe”, aponte este outro. “Ela tinha que fazer uma novela onde seja lutadora”, pede este.

Recentemente, a cantora abriu o jogo sobre a intimidade com o marido, Daniel Cady. Em papo com Otaviano Costa, Ivete revelou alguns lugares inusitados onde os dois já fizeram sexo ao longo de seus 12 anos juntos.

“Já fiz ousadia com Daniel com babá eletrônica ligada do lado, o Marcelo chorava, eu ia lá, balançava, voltava e continuava o jogo… depois de show, no mar com os peixinhos olhando”, começou. “Na quarentena obviamente a frequência do sexo é outra porque existem outras prioridades. Mas tem que ser caceiteiro, garantir. Demora um pouquinho, mas na hora que a casa cai é pedaço de madeira pra tudo que é lado”, brincou.