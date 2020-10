Inter Já classificadas, Gurias Coloradas entram em campo buscando a vantagem na próxima fase do Brasileirão A1

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Mariana Capra / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 14 de outubro de 2020

As Gurias Coloradas entram em campo nesta quarta-feira (14) já com a vaga garantida para a próxima fase. No entanto, o confronto contra o Minas Brasilia ainda vale a vantagem de decidir o mata-mata em casa. Isso porque as quatro melhores qualificadas no G8 são mandantes na volta a partir das quartas de final. O Inter, no momento, é o 3º colocado na tabela, mas pode ser ultrapassado em caso de derrota. A Ferroviária quarta colocada com 29, pode trocar de posição caso vença e conte com uma derrota das coloradas.

A classificação veio com uma rodada de antecedência, no último domingo (11), com uma goleada de 9 a 0 em cima do Audax. Nesta primeira parte do campeonato, a equipe colorada somou nove vitórias, três empates e duas derrotas, um aproveitamento de 71%, só perdendo para o líder, Corinthians, e o vice, o Santos.

O adversário nesta 14ª e última rodada é o 12º colocado, permeando o meio da tabela, sem chances de cair nem de classificar. As Gurias Colorados viajaram ainda nesta terça-feira (13) para Brasília e aproveitaram a tarde para fazer um treino na academia. Para a partida, o técnico Maurício Salgado não contará com a volante Djeni e nem com a meia Mariana, que estão suspensas pelo terceiro cartão amarelo. A goleira Kemelli segue em recuperação de lesão e também é desfalque. No entanto, contará com a volta da sua dupla de zaga titular, Bruna Benites e Sorriso, que voltam de suspensão.

A partida desta quarta-feira (14), contra o Minas Brasília acontece no Estádio Valmir Ferreira, em Brasília, às 19h30min.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter