Cláudio Humberto Já se fala no TSE em negar registro a Bolsonaro

Por Cláudio Humberto | 30 de julho de 2022

(Foto: Divulgação)

Ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já falam abertamente, ainda que apenas para o chamado “público interno”, sobre a tendência de negar registro à candidatura de Jair Bolsonaro à reeleição. Um ex-ministro que integrou o TSE há poucos anos confirmou à coluna essa expectativa. Disse inclusive ter ouvido de um veterano funcionário, conhecido pela isenção profissional, que Alexandre de Moraes, vice-presidente, nem mesmo pede reserva quando cita a possibilidade.

Barrado no baile

A falta de registro impede que dispute a eleição o candidato escolhido na convenção do próprio partido. Nome e número nem aparecem na urna.

Não deu certo

Ciente desse risco, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez gesto de simpatia visitando o ministro Edson Fachin. Não alterou o clima.

Subestimando as ruas

Nas conversas de cafezinho, considera-se que o apoio da oposição e da imprensa serão mais fortes que a reação imprevisível dos bolsonaristas.

Medo de quê?

Intriga a insegurança de quem articula o impedimento da candidatura do presidente: afinal, a julgar pelas pesquisas, não há perigo de sua vitória.

Brasília de maioria bolsonarista oficializa Ibaneis

Será movimentado o fim de semana em várias capitais, que sediam convenções partidárias para confirmar candidatos a governador. Em Brasília, a campanha chama atenção pela particularidade de ser a capital e onde Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto. Por essa razão, inclusive, o presidente foi fundamental na definição de candidaturas. Mesmo sendo crítico de várias medidas do governo federal, o governador Ibaneis Rocha (MDB) terá apoio bolsonarista na tentativa de reeleição.

Nome e História

Ibaneis será oficializado candidato neste domingo no emblemático centro de convenções com o nome de Ulysses Guimarães, fundador do MDB.

Chapa majoritária

A vice será a deputada Celina Leão (PP) e a ex-ministra Flávia Arruda (PL), mulher de José Roberto Arruda, disputará a vaga no Senado.

Damares ajudou

A aliança que resultou nessa chapa majoritária, a ex-ministra Damares Alves foi convencida por Bolsonaro a abdicar da candidatura ao Senado.

Quem diria

Todos os ministros do STF têm livros sobre algum tipo de “liberdade”, desde a de ir e vir até a sexual. Para o bem ou para o mal, Fachin e Moraes falam de liberdade do eleitor e do candidato, respectivamente.

Pinóquia

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tomou gosto por ser taxada de disseminadora de fake news. Só por mentiras sobre o empresário Luciano Hang ela teve a terceira condenação, esta semana. Mas as mentiras da moça não parecem interessar ao inquérito do STF.

No Twitter

Para expor a finalidade eleitoreira da “carta pela democracia” petista, o presidente Jair Bolsonaro lançou o próprio manifesto a favor e recebeu mais de 100 mil apoios em menos de 24h. Se servir de parâmetro…

Agora vai

O pré-candidato do Avante a presidente, André Janones, que se agarrou a 1% nas pesquisas e não largou mais, tenta se aproximar de Lula e admite retirar a sua candidatura. Uau.

Iniciativa inédita

Grupos de mídia dos nove Estados da Amazônia Legal irão entrevistar em pool e ao vivo os candidatos a presidente sobre desafios da região. A rodada de entrevistas começa em 5 de setembro, Dia da Amazônia.

Reguffe, o breve

Um dos prováveis opositores de Ibaneis Rocha na disputa pelo governo do DF, Antonio Reguffe, ainda não sabe qual a data da convenção do União Brasil no DF. Será “breve”, dizem os apoiadores mais próximos.

Lorota autorizada

No exercício da velha mitomania ou por ignorância mesmo, Lula promete “desatrelar” o dólar dos combustíveis. Deveria saber que se utilizam dólares na importação ao menos de 20% do diesel consumido no Brasil.

Festa tucana

O PSDB promete uma festa de arromba para oficializar a candidatura do governador Rodrigo Garcia à reeleição, em São Paulo. A convenção será realizada a partir das 10h deste Sábado no Ginásio do Ibirapuera.

Pensando bem…

…Simone Tebet tinha votos suficientes para humilhar os “traidores” na convenção do MDB, mas o que importa mesmo é voto na urna.

PODER SEM PUDOR

Quem canta não mama

Poucos dias depois da posse na presidência da República, Jânio Quadros recebeu em audiência os integrantes de um coral. Eles queriam ajuda do governo nas despesas de uma excursão pela Europa. Jânio descartou com uma explicação curiosa: “Não estamos conseguindo ajudar os que choram, quanto mais os que cantam!…”

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

