Pesquisa Modal aponta empate Lula-Bolsonaro

Por Cláudio Humberto | 29 de julho de 2022

Um soco de cinema. (Foto: Enio/Divulgação)

A divulgação da pesquisa Modalmais/Futura com diferença de apenas 0,7% entre Lula (38,5%) e Bolsonaro (37,8%), em um dos cenários, caiu como uma bomba na campanha do petista. O cenário considera apenas os cinco principais candidatos. A pesquisa contratada pelo Banco Modal, do Grupo XP, surpreende por ser bem menos favorável para Lula. Esse levantamento ligou o alerta entre assessores petistas conectados a uma realidade mais condizente com o que se vê e se ouve nas ruas.

Cada um no seu tamanho

Nesse cenário, Ciro Gomes (PDT) aparece com 9,9%, seguido por André Janones (Avante) com 2,7% e Simone Tebet (MDB) com 1,6%.

Preocupação pós-pandemia

A fome é a maior prioridade para os entrevistados, seguido por saúde, emprego e educação. Corrupção, violência e inflação vêm por último.

Vento virou?

Curiosamente, o banco Modalmais, que encomendou a pesquisa, é do grupo XP Investimentos, que tem divulgado pesquisas favoráveis a Lula.

Metodologia

O levantamento ouviu 2 mil pessoas entre os dias 21 e 25 de julho por meio de entrevista eletrônica e está registrado no TSE: 07639/2022.

Audiência de custódia é garantia de impunidade

Uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) foi esfaqueada sete vezes por um sujeito que lhe devia dinheiro. O bandido só parou de desferir os golpes quando a faca ficou presa no peito da moça. Achou que ela estava morta e fugiu. Ela foi socorrida e escapou. Ele foi preso pela polícia e logo solto na “audiência de custódia”, a institucionalização da impunidade. Restou à vitima, com medo, ficar presa em casa.

Isso precisa acabar

Estatística de entidades policiais mostram que as audiências de custódia soltam mais de 70% dos criminosos presos, inclusive em flagrante.

Estímulo ao crime

São frequentes os casos de bandidos que, soltos durante audiências de custódia, acabam consumando crimes ainda mais graves.

O crime compensa

Cansados dessa rotina, delegados agora soltam o bandido após assinar o “termo circunstanciado”, outra invenção da impunidade.

Esqueçam o que pesquisei

A empresa Ipespe informou que, por “mudanças na metodologia”, sua pesquisa desta semana não pode ser comparada às anteriores, e foram muitas, sempre generosas com o candidato Lula. Humm…

Apostas lançadas

O Datafolha garantiu o sono dos petistas, apontando quase dez vezes mais pontos de Lula à frente de Bolsonaro que a vantagem entre 0,7 e 2,1 da pesquisa do Banco Modal/Futura, divulgada antes. Em outubro, pesquiseiros dirão outra vez que “eleitor muda de ideia na última hora”.

Projeto desfeito

O amplo salão ou mezanino do 4º andar do Palácio do Planalto perde o charme e a vista ampla da Praça dos Três Poderes. O lugar dá espaço a salas para aspones. Oscar Niemeyer deve estar revirando no túmulo.

Fila à frente

Senadores do MDB que bajulam o PT ameaçam o procurador-geral Augusto Aras com “impeachment”. Lorota eleitoral. É improvável que o presidente do Senado, cujo pescoço foi salvo por Aras dias atrás, acate a aventura. E ainda há uma fila de 63 pedidos contra ministros do STF.

Chupa, dólar

Os críticos da economia no mercado financeiro fazem fila no divã do analista. É que o dólar se fortaleceu mundo afora, superou até o euro pela primeira vez, mas se desvaloriza perante o real.

Cada vez mais claro

O senador Eduardo Girão (Pode-CE) fez duras críticas ao ministro Edson Fachin. Segundo ele, é “estarrecedor” que o presidente do TSE tenha arrumado tempo para “bater papo com (advogados) militantes” do PT, mas não tem tempo para comparecer a audiências no Senado.

Além da saúde

Bandidos estão utilizando hospitais particulares para aplicar golpes em quem está internado. A estratégia é ligar para os quartos se passando por médicos para fazer cobranças por exames e serviços falsos.

Matemágica

“Especialistas” simpáticos ao governo Biden insistiam que a economia dos EUA não está em recessão. Mas, após dois trimestres de retração do PIB, o próprio país se declarou oficialmente em “recessão técnica”.

Pensando bem…

…até geração de milhão de empregos vira notícia ruim durante a campanha eleitoral

PODER SEM PUDOR

Um soco de cinema

Ao chegar na Câmara para trabalhar, em 1990, o jovem deputado Eduardo Siqueira Campos, então no PDC, soube que Brandão Monteiro (PDT-RJ) fizera violento discurso contra seu pai, governador do Tocantins. Eduardo é do tipo boa praça e encontrou Monteiro ainda no plenário. Ao vê-lo, o deputado do Rio insultou-o e a seu pai, outra vez. Eduardo pediu que parasse, mas Monteiro, que tinha fama de valentão, insistiu. O filho virou fera ferida: fechou os olhos e desferiu um soco de cinema, único de sua vida, que pegou em cheio e entrou para a História, deixando Brandão nocauteado no chão do plenário.

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

