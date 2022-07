Cláudio Humberto Planalto teme que TSE negue registro a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

A loucura de Benedito. (Foto: Enio/Divulgação)

Declarações políticas de ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) hostis a Jair Bolsonaro, até em reação a críticas do presidente, fizeram prosperar entre assessores de primeira linha, no Planalto, o temor de que a Corte negue registro a sua candidatura à reeleição. Não basta ter o nome aprovado na convenção, é preciso requerer e o TSE conceder o registro da candidatura, mas o clima de briga política, alimentado tanto pelo presidente quanto pelos ministros, fortalece essa possibilidade.

Bancada xiita

Se no TSE há vozes ponderadas, contrárias a um ambiente de conflito de consequências imprevisíveis, há também “xiitas” simpáticos ao PT.

Pretextos não faltam

O pretexto para negar o registro, impedindo a candidatura, pode ser inspirado em qualquer dos mais de 200 processos contra Bolsonaro.

Imprevisível

A possibilidade também é percebida nos meios jurídicos, mas o temor maior é quanto à reação da imensa legião de admiradores do presidente.

Possível, é

Ministro aposentado do STF, com passagem pela Justiça Eleitoral, aposta que o TSE pode mesmo negar registro à candidatura Bolsonaro.

Nova chefia pode acabar era obscura na Previc

A posse de José Roberto Savoia na chefia da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) pode ser tardia, mas desalojou a turma que mandava e desmandava no órgão responsável por regular e fiscalizar os bilhões dos fundos de pensão. Com Savoia, a expectativa é que chegue ao fim uma era de traições e perseguições de uma aliança de políticos de má reputação do MDB e PT pelo controle da Previc.

Sem largar o osso

Indicado pelo petista sempre suseito Carlos Gabas, o ex-diretor de Fiscalização da Previc, Sérgio Taniguchi, ficou no cargo de 2011 a 2019.

Herança maldita

O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem sido cobrado internamente, no governo, pela demora em remover a “herança maldita” na Previc.

Estão babando

A posse na Previc, no início de julho, só ocorreu quando os mesmos tipos já articulavam para voltar à farra, em eventual governo Lula.

Fake autorizado

A formalização do apoio do PP à reeleição de Jair Bolsnaro, nesta quarta (27), desfaz a velha fake news que dava como certa a “traição” do Centrão ao atual presidente.

Barraco vai custar caro

Além de registrar BO por agressão contra a deputada Paula Belmonte (Cidadania) e o marido, Luís Felipe Belmonte, a presidente do PSDB Mulher, Andreia Zemuner, irá processar o casal por dano moral. Paula armou barraco após perder a disputa pela candidatura ao governo do DF.

Campanha atrasada

Bolsonaro já foi confirmado em convenção do PL e a campanha está prestes a começar, mas os candidatos nos Estados ainda não fazem a menor ideia de como será a estratégia, a identidade visual, nada.

Paulo Octávio na disputa

Apoiadores do empresário Paulo Octávio o estimulam a disputar o governo do DF pelo PSD. A família tem outro candidato: seu filho André Octávio Kubitscheck quer iniciar na política como deputado federal.

Tradução da atualidade

O bilionário Elon Musk previu e tem visto a concretização dos ataques e denúncias, desde que se disse republicano. “A mídia é uma máquina em busca de cliques disfarçada de máquina em busca da verdade”.

Desabou

O preço do etanol caiu 10,68% nos postos da região Centro-Oeste e chegou a R$4,85 na primeira quinzena de julho, diz a TicketLog. Foi o maior recuo registrado e a região mantém o menor preço médio do país

Pesquisa seletiva

O Datafolha divulgou pesquisa de eleitores jovens, como se candidato conservador tivesse chance nessa faixa etária em qualquer parte do mundo. A próxima deve ser sobre a intenção de votos entre sindicalistas.

Do jeito que ele gosta

Lula participa de mais um evento “controlado”. O líder nas pesquisas, que parece com medo de sair às ruas, falará nesta quinta na CNT. Mas só entra claque previamente selecionada. Nem jornalistas podem entrar.

Pensando bem…

…têm convenções partidárias que estão mais para reunião de condomínio.

PODER SEM PUDOR

A loucura de Benedito

Às vésperas da escolha do interventor de Minas Gerais, em 1934, Benedito Valadares se encontrou no Rio de Janeiro com José Maria Alkmin: “Se você for o escolhido, me convida para secretário? Alkmin respondeu, divertido: “Você está louco, Benedito?” Dias depois, Getúlio Vargas anunciaria a escolha de Valadares, que logo recebeu um telegrama: “Parabéns. Retiro a expressão. Ass., Zé Maria”. José Maria Alkmin acabou nomeado secretário do Interior.

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

