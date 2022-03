Flávio Pereira Jair Bolsonaro anuncia que pode privatizar Petrobrás e mercado reage positivamente

Por Flavio Pereira | 17 de março de 2022

Presidente Jair Bolsonaro critica rumos da Petrobrás. (Foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

Insatisfeito com a gestão da Petrobrás, que dá lucros bilionários aos seus acionistas e paga salários milionários aos seus diretores, à custa do alto preço cobrado pelos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro deixou claro ontem que não oporá obstáculos para a privatização da empresa:

“Impagável o preço do combustível no Brasil. E lamentavelmente a Petrobras não colabora com nada. Muita gente me critica, como se eu tivesse poderes sobre a Petrobras. Não tenho poderes sobre a Petrobras. Para mim, é uma empresa que poderia ser privatizada hoje, ficaria livre desse problema”, disse Bolsonaro.

Salario de R$ 375 mil para diretores

Dados da Comissão de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores indicam que a Petrobrás paga anualmente cerca de R$ 40 milhões aos seus diretores, o que sugere uma renda mensal em torno de R$ 375 mil para cada diretor da empresa.

Bloco da Liberdade impõe derrota ao Líder do Governo na Câmara de Porto Alegre

A derrota do projeto de lei defendido pelo líder do governo, Claudio Janta, que instituía de forma excepcional, um feriado municipal no dia 26 de março de 2022, data de aniversário dos 250 anos da fundação da Capital sofreu uma contundente derrota ontem na Câmara. Foram 12 votos favoráveis e 18 contrários.

O projeto gerou a primeira crise na base do governo: o líder Cláudio Janta trabalhou a favor do feriado. Mas o “Bloco da Liberdade”, que tem 8 vereadores (Ramiro, Nádia, Camozzato, Mari Pimentel, Mauro Pinheiro, Fernanda Barth, Jesse Sangali e Bobadra), na véspera, definiu posição contra o feriado no dia 26. Mônica Leal e Cássia, do PP, também integrantes da base do governo se manifestaram contra o projeto. Ramiro Rosário, primeiro vereador a se manifestar contrário ao estabelecimento deste feriado no aniversário da Capital, comentou o resultado final:

“É um dia simbólico para os empreendedores de Porto Alegre. A melhor forma de nós homenagearmos a nossa cidade é permitir que o comércio fique aberto, que a roda da economia gire e que assim a gente tenha mais prosperidade para todos”.

Luciano Hang anuncia o SIM ao Senado

Apoiador declarado de Jair Bolsonaro (PL), o empresário Luciano Hang confirmou ontem que deverá concorrer a uma vaga ao Senado pelo estado de Santa Catarina, pelo Partido Liberal, mesma legenda do presidente da República. Luciano deverá compor chapa com o senador Jorginho Mello (PL – SC), também aliado do Palácio do Planalto. A decisão será oficializada nesta sexta-feira, às 18h, por meio de uma entrevista coletiva de imprensa no Hotel Monthez, em Brusque (SC), cidade natal de Hang.

Ana Amélia vai ao Senado pelo PSD

Com aval do presidente Nacional do PSD, Gilberto Kassab, e apoio de toda a bancada no Senado, a jornalista Ana Amélia anunciou ontem, em Porto Alegre, sua filiação ao partido, e anunciou que é pré-candidata ao Senado. Os 11 senadores do partido gravaram depoimentos de apoio ao ingresso de Ana Amélia. O governador Eduardo Leite compareceu ao evento no Plaza São Rafael, mas sua filiação e o lançamento da pré-candidatura à presidência da República deve ocorrer na próxima semana.

Mourão, agora no Republicanos

Em Brasília, o Republicanos recebeu a filiação do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que pretende disputar a cadeira ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

