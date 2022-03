Flávio Pereira Gabriel Souza: “Meu nome está à disposição para concorrer ao Palácio Piratini”

Por Flavio Pereira | 16 de março de 2022

Gabriel Souza toma um café com o maior líder do MDB gaúcho, o senador Pedro Simon. (Foto: Reprodução)

Após a posse da nova executiva estadual do MDB e a decisão do partido de retomar o processo de escolha do candidato ao governo do Estado, o ex-presidente da Assembleia Legislativa Gabriel Souza reafirma sua disposição de colocar o nome à disposição:

“Meu nome está à disposição para concorrer ao governo do Estado. Tenho 23 anos de partido, desde meus 15 anos de idade, fui líder do governo Sartori e presidente da Assembleia Legislativa durante o governo Leite. O MDB, pelo seu tamanho e história, terá candidato próprio ao Piratini. Se vier a ser o candidato do partido, vou buscar alianças com todos os partidos que concordam com nossas ideias para o Rio Grande do Sul, bem como estaremos abertos a receber todas as propostas de outras siglas que venham a colaborar com nosso futuro governo.”

“Definição sem perda de tempo”

Gabriel Souza também faz um alerta no sentido de que essa escolha não pode demorar: “o importante é o partido definir seu candidato sem perder o tempo correto para tanto e, daí em diante, conversar com todos para formar uma grande aliança e vencer as eleições”.

Kassab em Porto Alegre

O presidente nacional do PSD Gilberto Kassab está em Porto Alegre. Na capital gaúcha, abona pela manhã, a filiação da jornalista Ana Amélia, pré-candidata ao Senado.

Depois, Kassab manterá reunião com o governador Eduardo Leite cuja filiação deve ocorrer na próxima semana. A espera se justifica: está em curso uma ampla conversação nacional, envolvendo o PSD, o Podemos, PSDB, União Brasil e MDB, visando a retirada de todas as candidaturas atuais e o lançamento de um único candidato da terceira via, que poderá ser Eduardo Leite, pelo PSD.

Bancos perderam com o Pix

O presidente Jair Bolsoanro apresentou ontem um balanço do volume de transações financeiras realizadas no país, sem cobrança de taxas, desde a implantação do Pix:

— Nov/2021 – 1,24 bilhões

— Dez/2021 – 1,46 bilhões

— Jan/2022 – 1,30 bilhões

O presidente projeta para este ano um volume expressivo de transações, que não recolhem taxas para os bancos:

“Com o Pix as pessoas vão economizar com os bancos, aproximadamente, R$ 20 bilhões no corrente ano”.

