Flávio Pereira Vereador Alexandre Bobadra denuncia que “o jogo da esquerda é muito baixo e sujo”

Por Redação O Sul | 15 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vereador Alexandre Bobadra denuncia narrativa da esquerda. Foto: Câmara de Porto Alegre Vereador Alexandre Bobadra denuncia narrativa da esquerda. (Foto: Câmara de Porto Alegre) Foto: Câmara de Porto Alegre

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Vereador Alexandre Bobadra (PSL) afirma que quando decidi ingressar na política, eu sabia que o jogo contra a esquerda era sujo. Mas não imaginava que fosse tão baixo”. O vereador da Câmara de Porto Alegre, está denunciando a narrativa da vereadora Bruna do PCdoB “por diversos episódios em que tentou falsear a verdade dos fatos”, e que resultaram em dois registros de ocorrência contra a parlamentar comunista, sendo: um de denunciação caluniosa e injúria e outro por agressão física mostrando um video onde a vereadora investe contra ele, empurrando-o durante uma sessão plenária.

Bobadra foi à tribuna da Câmara da capital gaúcha esclarecer quer “a vereadora alega sido desrespeitada por mim e isso não é verdade. Ela sim , conforme vídeo apresentado no plenário, teve um comportamento inadequado numa reunião de líderes quando eu lhe pedi POSTURA e isso lhe causou muita raiva.”

O vereador lembra que “além de duas filhas, trabalho há muitos anos na área da segurança pública, um espaço dominado historicamente pelos homens e sempre lutei pela igualdade de gênero e principalmente, garantir o respeito e os direitos das mulheres. A acusação da vereadora é descabida porque não há nada, nenhuma filmagem, áudio ou testemunha que confirmem tamanho disparate, até porque o mesmo nunca existiu!”

Na manifestação, Alexandre Bobadra recorda que “não é de que as esquerdas se utilizam de injúrias e calúnias para manipular a opinião pública quando lhe convém. Essa denúncia é o exemplo fiel dessa tática abominável – destruir a imagem dos oponentes e se vitimizar para mobilizar seu eleitorado.”

No caso específico da vereadora do Partido Comunista, Bobadra adverte que “como vingança,ela foi sorrateira ao construir uma narrativa desprezível a meu respeito durante uma sessão lotada por simpatizantes para acirrar ainda mais os ânimos e desviar o foco da discussão em questão sobre a desestatização da Carris e fim dos cobradores. Tomamos as medidas cabíveis buscando reparação às acusações que ela tenta me imputar publicamente que atingem minha honra e dignidade. Ao termino do processo farei doação da indenização por danos morais para entidades carentes.”

Alexandre Bobadra garante que “não vamos nos curvar a esta polarização política que vem propagando o ódio e perdendo o respeito. Perseguição de baixo nível que já está passando dos limites ao deturpar valores básicos da convivência e respeito a todos que não compactuam com seus anseios de transformar o país e as pessoas de bem em inimigos, custe o que custar.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Pereira