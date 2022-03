Flávio Pereira Popularidade de Jair Bolsonaro nas redes sociais incomoda seus opositores

Força de Jair Bolsonaro nas redes sociais mostra números impressionantes. (Foto: Presidência da República)

A oposição e outros personagens poderosos já descobriram a força do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Uma observação rápida neste início de semana mostra algo interessante. Uma análise do TikTok mostra que Bolsonaro tem 765.400 seguidores enquanto o ex-presidiário Lula tem 539 mil seguidores. De curtidas, Bolsonaro tem 5,9 milhões. E o ex-presidiário 457.200. No Instagram, Lula possui 4,100 milhões seguidores e Jair Bolsonaro é seguido por 19,2 milhões de pessoas. No Facebook, Jair Bolsonaro tem 10,966 milhões de seguidores e Lula tem 4 mil seguidores. No Twitter, Jair Bolsonaro é seguido por 7,3 milhões de pessoas e o ex-presidiário Lula tem 3 mil (isso mesmo: três mil) seguidores.

TSE tem acordo com plataformas digitais

Com o propósito de “desenvolver ações para coibir e também neutralizar a disseminação de notícias falsas nas redes sociais durante as eleições deste ano”, no dizer do ministro Edson Fachin, o Tribunal Superior Eleitoral formalizou acordos com representantes das plataformas digitais Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai. Estes acordos buscam formalmente “combater a disseminação de desinformação no processo eleitoral”. Resta saber o que seriam “notícias falsas”. Uma interpretação ampliada desse conceito, e sob esse pretexto, poderia bloquear milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, calando seus apoiadores na campanha eleitoral.

Eduardo Leite e Ana Amélia no PSD

A saída da jornalista Ana Amélia do PP já era prevista. Sem garantia da legenda para disputar a cadeira ao Senado, ela confirma a filiação ao PSD nesta quarta-feira com a presença do presidente nacional Gilberto Kassab. A vinda de Kassab ao Estado poderá marcar ainda o anúncio oficial da filiação ao partido do governador Eduardo Leite e de vários deputados e líderes políticos do PSDB. Além do anúncio da pré-candidatura de Leite à Presidência da Republica.

A sucessão no Estado

Confirmado que Eduardo Leite não concorre à reeleição, cresce o nome da prefeita de Pelotas Paula Mascarenhas como candidata à sucessão do governador gaúcho. Assim como Leite, ela precisaria renunciar à prefeitura até o dia 2 de abril.

No comando do MDB, Fabio Branco prepara agenda eleitoral

O prefeito de Rio Grande, Fabio Branco, foi empossado ontem no cargo de presidente da executiva do MDB gaúcho. O partido vai formar uma comissão eleitoral para prospectar candidatos, buscar alianças e definir a data e a forma para a escolha do candidato do MDB ao governo do Estado. Hoje estão colocados os nomes dos deputados Gabriel Souza (estadual) e Alceu Moreira (federal). “Essa escolha não irá nos dividir. Vamos nos dar as mãos para vivermos uma das páginas mais bonitas da trajetória do MDB gaúcho”, afirmou o senador Pedro Simon.

