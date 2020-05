Brasil Jair Bolsonaro: “chegamos no limite. Não tem mais conversa. Faremos cumprir a Constituição”.

Por Flavio Pereira | 3 de Maio de 2020

Jair Bolsonaro na rampa do Palácio do Planalto. Foto: Reprodução de vídeo Foto: Reprodução de vídeo

O presidente Jair Bolsonaro mandou um recado explícito ao STF e ao Congresso Nacional neste domingo,ao saudar o movimento organizado por apoiadores,que foi até a frente do Palácio do Planalto. Bolsonaro acenou para o público, e logo em seguida concedeu uma breve entrevista,onde afirmou que “chegamos no limite, não tem mais conversa. Daqui para a frente não só exigiremos, mas faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão…não é mão de um lado só. Amanhã, nomearemos novo diretor da DPF,e o Brasil segue o seu rumo.”

Nos últimos dias,decisões monocráticas de ministros do STF,têm revogado atos do governo,como nos casos da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem,e da expulsão de diplomatas venezuelanos.

