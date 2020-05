Política Sérgio Moro entrega à Polícia Federal mensagens que trocou com Bolsonaro e deputada federal

3 de Maio de 2020

Ex-ministro postou depoimento em Curitiba, no sábado

Fontes que estiveram presentes no depoimento de Sérgio Moro em Curitiba (PR), no sábado (02), disseram que a PF (Polícia Federal) extraiu do celular do ex-ministro da Justiça as conversas por WhatsApp com o presidente Jair Bolsonaro e com a deputada federal Carla Zambelli.

As fontes informaram ainda que Moro forneceu novas provas da suposta interferência de Bolsonaro no trabalho da PF e em inquéritos relacionados a familiares.

Depois de prestar depoimento por mais de oito horas, o ex-juiz da Operação Lava-Jato fez a seguinte postagem no Twitter na manhã deste domingo (03): “Há lealdades maiores do que as pessoais.”

Durante o depoimento, Moro foi questionado sobre as acusações de que o presidente Bolsonaro tentou interferir no trabalho da PF. As acusações foram feitas pelo ex-ministro quando ele anunciou a sua saída do governo, em 24 de abril.

O inquérito para investigar a suposta interferência de Bolsonaro na PF foi autorizado pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Caso as acusações de Moro não sejam verdadeiras, o ex-ministro poderá responder na Justiça por denunciação caluniosa e crimes contra a honra.

