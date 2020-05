Política Sérgio Moro cita ministros em depoimento à Polícia Federal

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

O ex-ministro falou no âmbito do inquérito aberto pela PGR Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O ex-ministro falou no âmbito do inquérito aberto pela PGR. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro envolveu outros ministros do governo de Jair Bolsonaro em seu depoimento de mais de oito horas à PF (Polícia Federal) no sábado (02).

A expectativa é de que esses ministros sejam ouvidos antes mesmo de Bolsonaro no inquérito conduzido pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello.

O ex-ministro falou no âmbito do inquérito aberto pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para apurar os supostos crimes levantados por Moro. As acusações envolvem, principalmente, a alegação de que há uma interferência política, por parte do presidente, na Polícia Federal em prol de benefício próprio.

