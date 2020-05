Política “Temos as Forças Armadas ao lado do povo pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade”, diz Bolsonaro a manifestantes

Por Redação O Sul | 3 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Manifestantes com bandeira do Brasil na rampa do Palácio do Planalto Foto: Reprodução/Facebook Manifestantes com bandeira do Brasil na rampa do Palácio do Planalto. (Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou neste domingo (03) de mais uma manifestação a favor do seu governo em Brasília.

No ato, os manifestantes também voltaram a pedir intervenção militar no País sob o comando de Bolsonaro e criticaram o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que acusa o presidente de tentar interferir politicamente na PF (Polícia Federal) para proteger familiares.

Em declaração transmitida ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro afirmou aos manifestantes: “Temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. Nós queremos o melhor para o nosso País. Queremos a independência verdadeira dos Três Poderes, e não apenas uma letra da Constituição, não queremos isso. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Acabou a paciência. Vamos levar esse Brasil para frente. Acredito no povo brasileiro e nós todos acreditamos no Brasil”.

Ao final do seu discurso, o presidente disse: “Chegamos no limite, não tem mais conversa, daqui pra frente não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição”.

Bolsonaro levou a filha Laura, de 9 anos, ao Palácio do Planalto, de onde acenou para os manifestantes que se aglomeravam em frente ao prédio. Participantes do ato subiram a rampa e estenderam uma bandeira do Brasil.

Manifestantes também fizeram uma carreata em Brasília em defesa do presidente da República. O ato foi convocado pelas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Política