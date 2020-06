Colunistas Jair Bolsonaro: “Pobre está ficando miserável, classe média está ficando pobre”.

Por Flavio Pereira | 4 de junho de 2020

Presidente Jair Bolsonaro ontem, na chegada ao Palácio da Alvorada. (Foto: Reprodução de vídeo)

O cenário de crise e a necessidade do incremento de assistência social a milhões de brasileiros para amenizar as dificuldades criadas por medidas tomadas por governadores e prefeitos, paralisando diversos setores da economia, mereceu ontem comentário do presidente Jair Bolsonaro, na chegada ao Palácio da Alvorada no final da tarde: “Eu não posso resolver tudo. O que está acontecendo com o Brasil ultimamente com estas medidas que estão tomando por aí? Pobre esta ficando miserável, classe média está ficando pobre. O Supremo Tribunal Federal delegou aos prefeitos e vereadores tomarem suas decisões. Se não é os 600 reais, o Brasil tinha entrado em crise já. E o pessoal, os 38 milhões de informais não tinham o que comer, mais”.

Rio Grande do Sul dá uma boa notícia: 80% recuperados do coronavírus

Nem tudo são más notícias na guerra contra o coronavírus, que causa apreensão na saúde e na economia. Ontem, no Rio Grande do Sul, os dados do painel de monitoramento do coronavírus criado pelo governo do Estado, apontavam que o número de pacientes recuperados da Covid-19 representa 79,8% do total de infectados. Os número exatos: 7.918 pessoas recuperadas, de um total de 9.919 casos confirmados. Este percentual do Rio Grande do Sul é expressivo, se levarmos em conta que o índice de pacientes recuperados no Brasil, chega a 40,3% .

Manifestantes ou terroristas?

O presidente Jair Bolsonaro reiterou ontem a declaração de que são terroristas os manifestantes contra o seu governo, que promoveram arruaças.

Para Bolsonaro, “quem promove o caos, queima a bandeira nacional e usa da violência como uma forma de ‘protestar’ é terrorista sim! Manifestante, contra ou a favor do governo, é outra coisa.”

Marcel Van Hattem: ‘É terrorismo!”

O deputado federal Marcel Van Hattem (Novo) também não tem dúvidas quanto ao fato de que estas manifestações são, na verdade, ações terroristas: “Pessoas desempregadas, com medo em casa por conta do vírus, agora ainda precisam temer pela sua segurança e pela depredação dos seus patrimônios conquistados com suor de muito trabalho? Indefensável! Isso não é manifestação. É terrorismo!”.

Vem mais por aí

A pretexto de “defender os negros americanos”, baderneiros, sob inspiração do PT, PCdoB e PSOL na retaguarda, marcaram para o próximo domingo, às 13 horas, na rua dos Andradas, próximo ao Comando Militar do Sul, uma concentração para mais uma manifestação na capital gaúcha, “em defesa da democracia”. Pelos antecedentes, já se presume a possibilidade de novos atos de violência e vandalismo.

Mais R$ 20 bi para pequenas e médias empresas

O Diário Oficial da União publicou a medida provisória que institui o Programa Emergencial de Acesso a Crédito para pequenas e médias empresas. A União está autorizada a aumentar em até R$ 20 bilhões no Fundo Garantidor para investimentos do BNDES. O próximo passo será fiscalizar o procedimento dos bancos que estariam impondo dificuldades para a liberação destes recursos para pequenas e médias empresas.

