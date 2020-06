Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 5 de junho de 2020

Daniela Lima vai ganhar um novo parceiro na apresentação do “360º”. (Foto: CNN Brasil/Divulgação)

Todos os autores da TV Globo terão livre-arbítrio sobre a questão da abordagem do novo coronavírus em suas novelas, as atuais, paralisadas, e as próximas. Independentemente das circunstâncias, cada um fará a sua escolha de forma independente, sem qualquer interferência da direção.

Manuela Dias pretende introduzir a pandemia nas cenas de “Amor de Mãe”, movimentando principalmente o ambientalista vivido por Vladimir Brichta.

Priscila Steinman e Márcia Prates ainda estão discutindo o assunto, em relação a “Malhação: Transformação”, com sua equipe de colaboradores.

Daniel Ortiz, autor de “Salve-se Quem Puder”, já decidiu, não falará sobre coronavírus. Entende que o horário das 19h, historicamente, leva ao público comédias românticas, diversão.

De repente, investir em Covid-19, nesta faixa mais direcionada ao humor, de fato poderia provocar um certo estranhamento, ao contrário de outras. Mas isso, no entanto, está longe de excluir certas situações, como a de um personagem lembrar o outro de lavar sempre as mãos, ou outras ações relativas ao campo da saúde.

TV Tudo

Não teve isso

O fato é que em nenhum momento a direção da Globo fez qualquer imposição a respeito da doença na sua Teledramaturgia.

Conforme determinado na semana passada, a equipe de produção de “Amor de Mãe” volta aos Estúdios Globo em 13 de julho e as gravações serão reiniciadas no dia 27 do mesmo mês. No ar, possivelmente em setembro.

Tempo nublado

A Globo não confirma nada, mas, são cada vez mais fortes os comentários nos seus bastidores sobre a exibição de outras reprises depois de “Novo Mundo” e “Totalmente Demais”.

Por enquanto, é só um gato no telhado, sem posição oficial.

Andar da carruagem

Tais possibilidades não devem ser descartadas, se considerarmos o atual panorama.

“Nos Tempos do Imperador”, próxima das seis, não terá seus trabalhos retomados em julho. “A Morte Pode Esperar”, substituta de “Salve-se Quem Puder”, também não. Vai daí…

Todo cuidado

O retorno das novelas na Globo está exigindo um trabalho de roteirização mais adequado para facilitar no momento das gravações e minimizar qualquer tipo de risco.

O número de pessoas em cena também será diminuído ao mínimo indispensável.

360º

Daniela Lima vai ganhar um novo parceiro na apresentação do “360º” nas tardes da CNN Brasil. Sai Evandro Cini e entra Rafael Colombo.

O ex-Band tem estreia marcada para a próxima segunda-feira.

Integração

Na Band, o processo de unificação de todas as suas empresas continua a todo vapor.

A repórter da TV Sonia Blota, por exemplo, em breve irá estrear um programa de rádio. Já começa a gravar pilotos.

Impressionante isso

Chega a informação que a “ANCINE (Agência Nacional do Cinema) e a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) instituíram uma equipe com o objetivo de estudar a possível regulamentação conjunta do bloqueio administrativo de sites que distribuam obras audiovisuais sem a prévia autorização dos titulares”.

A iniciativa visa conferir maior efetividade e agilidade no combate à pirataria.

Pois é

Tais iniciativas de combate à pirataria, frequentemente anunciadas, lembram as solenidades que um prefeito de São Paulo promovia ao lançar seguidas campanhas de desratização.

Quando chegou na 12ª, alguém com a maior das razões perguntou: “então o senhor perdeu as onze primeiras”.

Mesma coisa

O que se observa no combate aos ladrões de sinais é a mesma coisa.

A todo instante é lançada uma nova campanha para tentar coibir a ação da bandidagem. Uma seguida à outra, o que significa que não foi possível ganhar nenhuma até agora.

C´est fini

O jornalista Rodrigo Gabriel, depois de 11 anos na Band, trabalhando como produtor, coordenador de links e editor-executivo, foi contratado pela Record. Ele chega para colaborar na edição do “Jornal da Record”, que atravessa boa fase de audiência e ocupa a vice-liderança. Em função dessa novidade, Camila Moraes vai se integrar à Coordenação de Conteúdo juntamente com Cláudia Marques.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

