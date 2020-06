Por Leandro Mazzini | 5 de junho de 2020

O presidente Jair Bolsonaro passou a telefonar, na última semana, para presidentes da América do Sul e Europa. (Foto: Marcos Corrêa/PR)

Com auxílio do chanceler Ernesto Araújo e plano estratégico de defesa pessoal, o presidente Jair Bolsonaro passou a telefonar, na última semana, para presidentes da América do Sul e Europa a fim de dar sua versão diante do que considera ataques da oposição no Brasil para desestabilizar o governo. A meta é também acalmar os colegas e levar recado direto a investidores internacionais que estão retirando capitais do Brasil. Bolsonaro já conversou, por videoconferência, com o presidente do Uruguai, Lacalle Pou (25 da abril); Andrzej Duda, da Polônia (27); Benjamin Netanyahu, premiê de Israel (27); e Donald Trump, dos Estados Unidos, na segunda-feira (1º de junho).

Consulta na linha

O médium João de Deus, em prisão domiciliar em Anápolis, conversou por telefone com o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, quando este estava internado, há dias.

Festa no diretório

Reitores e diretório acadêmico ligados a partidos da esquerda comemoram queda da MP 914, que ampliava a participação de votantes e democratizava o processo de escolha.

Indústria x Covid

Apesar de 74% das empresas terem sido impactadas no atual cenário e 82% terem o faturamento reduzido, 66% delas não demitiram, comemora a CNI na sua pesquisa.

Fogo no Cerrado

O deputado estadual Eduardo Prado vai convidar o secretário de Segurança de Goiás, Rodney Miranda, a prestar esclarecimentos na Assembleia. Em áudio vazado nas redes sociais ontem, o empresário Jorge Caiado – primo do governador Ronaldo – xinga o secretário (o chama de tudo, menos pelo nome) e o acusa de fazer grampos ilegais e de ter ‘sumido’ com R$ 1 milhão.

Memória

Miranda tem histórico de confusão. Ele pediu demissão do mesmo cargo no Espírito Santo, no Governo de Paulo Hartung, em 2005, após revelação de que a secretaria grampeou telefones da Gazeta, de Vitória. Ele e o desembargador Feu Rosa, que autorizou, alegaram que foram induzidos a erro por número trocado.

Sherpa no EB

O Exército que se cuide com seu projeto de aeronaves de asa fixa, sonho da Força há décadas. O governo aceitou doação de cinco aviões Sherpa, de fabricação irlandesa. Mas quem acompanha o caso, diz que são velhos, a manutenção é muito cara – serão mais US$ 15 milhões em investimentos – e têm vida útil só de mais cinco anos.

Lock

A pesquisa ‘Opiniões Covid-19’, da Perception, Engaje! Comunicação e Brazil Panels, revela que 51% dos brasileiros concordam em manter maior parte do comércio fechado. Mas levantamento aponta queda no apoio ao lockdown: só 15% dos entrevistados aprovam a medida; no primeiro estudo 28%.

Novela…

A repórter Fabiana Pulcineli caiu em desgraça em Goiânia ao ficar notório que dá expediente duplo: no jornal O Popular e como assessora do Ministério Público Federal na capital. Para o jornalista de celebridades Leo Dias, ela garante que não há conflito.

… goiana

Mas ao escrever pautas do Ministério Público, ficou evidente que há conflito claro, sob a ótica da necessária isenção jornalística. E fica delicada sua posição diante do que diz entre portas a high society: é namorada de um procurador. Ela não respondeu a reportagem.

Portos do bem

Os donos de empresas portuárias e parceiros se uniram e doaram R$ 418,9 milhões em equipamentos e financiamento para combate ao coronavírus em vários hospitais. É a turma da Associação de Terminais Portuários Privados. Foram 400 leitos de UTI, 5 milhões de kits testes e 6,5 mil respiradores, entre outros.

Em tempo

Já era hora de ação social. Essa turma fatura muito. Um pequeno empresário paga hoje, por baixo, US$ 5 mil (R$ 30 mil) para enviar um contêiner de produtos para a Europa.

Carbono zero

Todas as emissões de Gases de Efeito Estufa resultantes da confecção e divulgação do novo Guia CEBDS de Comunicação e Sustentabilidade, a ser lançado na segunda (8), foram compensadas pela WayCarbon, que apoiou o projeto.

Tratorando

Antes de deixar a pasta de Desenvolvimento Econômico, Lucas Tristão derrubou André Moura (da Casa Civil) e Luiz Claudio (da Fazenda) e tentou tirar da frente o secretário de Governo, Cleiton Rodrigues. Em seu lugar entraria seu subsecretário, Ramon Neves. Não funcionou. Depois, Neves tentou o lugar de Tristão. Não deu…

ESPLANADEIRA

# Será lançada hoje a edição 2020 do Ranking ABES da Universalização do Saneamento.

# O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, ganhou fãs pelo WhatsApp ao transmitir todo fim de tarde vídeo com recitação de poesias com imagem do crepúsculo de Brasília.

# Claudivan Santiago, o Vileiro do Brasil, faz sua live domingo, 14h, no seu canal no YouTube, com clássicos da MPB sertaneja.

