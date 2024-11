Colunistas Jair Bolsonaro: “Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho”

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2024

Ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu em Brasília o prefeito Sebastião Melo e o deputado federal Zucco. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu ontem em seu gabinete em Brasília o prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e o deputado federal Zucco (PL), saudou a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, projetando que “talvez em breve Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo o que foi tirado de nós”. Bolsonaro afirmou que “testemunhamos o ressurgimento de um verdadeiro guerreiro. Um homem que, mesmo após enfrentar um processo eleitoral brutal em 2020 e uma injustificável perseguição judicial, ergueu-se novamente, como poucos na história foram capazes de fazer.”

“Que a vitória de Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Que nossos compatriotas vejam neste exemplo a força para jamais se dobrarem, para erguerem-se com honra, seguindo o exemplo daqueles que nunca se deixam vencer pelas adversidades. Contra tudo e contra todos, Donald Trump voltará à Presidência da República dos Estados Unidos da América para completar sua missão: restaurar a grandeza de sua nação, proteger os interesses de seu povo e trabalhar por um mundo mais livre e com mais paz e tranquilidade. Este triunfo é histórico, um marco que reacende a chama da liberdade, da soberania e da autêntica democracia. Esta vitória encontrará eco em todos os cantos do mundo, impulsionando não apenas os Estados Unidos, mas também o fortalecimento da direita e dos conservadores em muitos outros países”, declarou.

Jair Bolsonaro com Zucco e Sebastião Melo em Brasília

No encontro com o ex-presidente, na sede nacional do PL em Brasília o prefeito reeleito de Porto Alegre, Sebastião Melo, agradeceu o apoio do PL, de Zucco e Bolsonaro pela vitória e destacou a parceria com a vice, Betina Worm. Os três fizeram uma análise das eleições municipais de 2024 e algumas projeções sobre 2026. A volta de Donald Trump ao comando do governo dos EUA também dominou a conversa. “Primeiro foi Milei na Argentina, agora Trump nos Estados Unidos. Só falta Bolsonaro vencer em 2026 para consolidar de vez o retorno da direita pelo mundo”, destacou Zucco. Bolsonaro elogiou o trabalho de Zucco como articulador político, levando o PL a um excelente desempenho nas eleições municipais no Rio Grande do Sul. Zucco disse acreditar na reversão da inelegibilidade de Bolsonaro e aposta na influência de Trump para que isso aconteça. “Bolsonaro é plano A, B e C”, concluiu o deputado federal.

Presidente da FIERGS, Claudio Bier e a taxa de juros

A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central de elevar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, para 11,25% ao ano, mereceu comentário do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), Claudio Bier:

“A medida reflete a necessidade de conter o avanço das expectativas de inflação e estabilizar os impactos da desvalorização cambial recente, mas é um sério problema para a indústria. Entendemos que essa decisão impõe desafios adicionais ao setor produtivo, especialmente para as indústrias do Rio Grande do Sul, que enfrentam custos elevados devido à instabilidade cambial e às dificuldades da retomada após as enchentes”, afirmou.

STF nega a Eduardo Cunha benefício concedido a Lula e José Dirceu nas condenações da Lava-Jato

O ex-deputado Eduardo Cunha tentou ganhar do STF o mesmo que Lula, José Dirceu e os empresários Leo Pinheiro e Marcelo Odebrecht, mas não levou. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido do ex-deputado federal Eduardo Cunha para encerrar as ações penais que ainda tramitam contra ele, decorrentes da Operação Lava-Jato. A defesa de Eduardo Cunha pediu ao Supremo que estendesse os efeitos da decisão que considerou o ex-juiz Sergio Moro, hoje senador, suspeito para atuar nos casos envolvendo o presidente Lula (PT), condenado em três instâncias e nos casos do ex-deputado José Dirceu. Recentemente, Toffoli já beneficiou alguns dos maiores alvos da operação, como os empresários Marcelo Odebrecht e Léo Pinheiro.

Comissão aprova relatório de Osmar Terra e rejeita PL que permitiria uso da maconha apreendida para fim medicinal

O projeto de lei do deputado federal Bacelar (PV-BA) que previa destinar a cannabis sativa aos laboratórios autorizados a processá-la para uso medicinal, foi rejeitada pela Comissão de Segurança Pública da Câmara de Deputados. Foi na terça-feira (26), quando foi aprovado o relatório do deputado Osmar Terra (MDB). Bacelar defendia a utilização medicinal da maconha ilegal apreendida, entregando-a para laboratórios autorizados a processá-la, considerando que sua transformação “em matéria-prima para medicamentos pode representar uma significativa vantagem em relação à destruição desse recurso”, no lugar de incinerar a planta. No seu relatório, Osmar Terra argumentou existir uma diferença fundamental entre a cannabis para fins medicinais e aquela para fins recreativos. O deputado aponta haver cerca de 700 variedades de cannabis, entre as quais os teores absolutos e relativos dos princípios ativos chamados canabinóides, dos quais os principais são o canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC):

“Se ambos apresentam efeitos terapêuticos, é o CBD responsável pela maioria deles, sendo o THC responsável pelos efeitos estupefacientes e pelo desenvolvimento de dependência. Não se sabe quais e quantos contaminantes podem existir nessas plantas cultivadas e processadas por indivíduos e grupos que atuam à margem da lei e que não podem ser acionados por malefícios decorrentes do consumo de seu produto”, afirmou Osmar Terra em seu relatório.

