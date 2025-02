Política Jair Renan Bolsonaro começa mandato de vereador usando pouco a tribuna e focado nas redes sociais

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2025

Novato na política, o filho zero quatro de Jair Bolsonaro iniciou o mandato sem protocolar projetos. (Foto: Reprodução)

Filho mais novo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Jair Renan Bolsonaro (PL) fez uma estreia tímida no plenário da Câmara Municipal de Balneário Camboriú (SC). Eleito com a maior votação no município do litoral catarinense, Renan evitou a tribuna e usou pouco os microfones na primeira semana de trabalho, que contou com três movimentadas sessões. Nas redes, porém, fez barulho e comprou briga até com colegas do próprio partido.

Novato na política, o filho zero quatro de Jair Bolsonaro iniciou o mandato sem protocolar projetos. Até o momento, fez apenas algumas indicações à prefeita Juliana Pavan Von Borstel (PSD), como a reclamação de um buraco numa rua.

Mesmo sem falar muito em plenário, Jair Renan votou contra a maioria dos projetos que passaram pela Câmara, incluindo uma moção de aplauso ao prefeito de Chapecó (SC), João Rodrigues (PSD), pelo apoio prestado às vítimas das enchentes em Balneário Camboriú, e algumas vezes contrariando a orientação do seu partido.

Fora da câmara municipal, Jair Renan investe nas redes sociais. Na semana passada, gravou um vídeo argumentando contra a votação de um projeto para alterar a base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).

O material, com música de suspense, com o vereador usando uma camiseta preta e rosto sério, lembra o vídeo feito pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre o Pix, que teve grande repercussão.

No dia seguinte, após aprovação do projeto, ele divulgou outra gravação enfatizando quais vereadores votaram a favor do projeto, entre eles, representantes do PL, como Kaká Fernandes (PL).

“Agora sabemos quem são os vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU ou ficaram em cima do muro. Eu vou continuar lutando pela nossa cidade. Falar que é bolsonarista, qualquer um fala. Agora, ser bolsonarista, enfrentar o sistema, é para quem tem coragem. Bolsonaro Júnior, não. Aqui é Jair Bolsonaro”, diz ele no vídeo.

Apesar das similaridades com o vídeo de Nikolas, o deputado diz que não teve participação na produção e não repassou dicas para ele.

“Não sou (próximo), mas estive com ele nas eleições em Balneário”, afirmou Nikolas.

Colega de bancada, Fernandes diz que a relação com Jair Renan é “desafiadora”.

“O jovem vereador, que chegou há pouco tempo à cidade e sequer a conhece profundamente, tem tido uma postura infantil e irresponsável, criando polêmicas desnecessárias, inclusive dentro do próprio partido.”

Entre as quatro indicações feitas ao Executivo de autoria de Jair Renan, duas são de reparos a serem feitos em uma das ruas que cruza a famosa Avenida Atlântica, conhecida por ser endereço de prédios luxuosos e apartamentos de proprietários ilustres, como o jogador Neymar.

“A indicação se faz necessária tendo em vista que a erosão se encontra em frente ao Condomínio Belas Artes, impedindo o trânsito, atrapalhando a passagem de pedestres, bem como oferecendo risco aos moradores, o que vem gerando reclamação da comunidade”, escreveu o vereador sobre a Rua João Francisco dos Santos, uma via sem saída próxima ao mar.

O vereador também fez uma indicação à Defesa Civil sobre a elaboração de um Plano de Contingência e Emergência para Balneário Camboriú, na qual ele anexa o plano feito pela cidade de Itajaí (SC), como exemplo a ser seguido. A cidade vizinha é comandada por Robison Coelho, também do PL.

Segundo aliados, o vereador tinha como intuito presidir a comissão de Segurança Pública do legislativo municipal, a exemplo do que pode ocorrer com seu irmão senador, Flávio Bolsonaro (PL), no Senado, em Brasília. No entanto, o comando do colegiado em Balneário ficou nas mãos do único vereador do PT na Casa, Eduardo Zanatta, e Jair Renan será um dos três participantes do grupo que conta ainda com Samir Dawud (Cidadania).

Batismo no mar

O vereador eliminou o “Renan” de suas assinaturas e crava “Jair Bolsonaro” em seus trabalhos, alcunha idêntica à do pai. Em dezembro do ano passado, após ser eleito, ele se batizou na Igreja Sara Nossa Terra, comandada pelo bispo Robson Rodovalho, um apoiador de seu pai que chegou a frequentar reuniões no Palácio do Planalto durante seu mandato. A celebração foi na Praia de Balneário, com batismo no mar.

Ele tem usado sua influência política e já esteve algumas vezes em contato com o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), apoiador de sua campanha para o Legislativo do município.

A chapa que elegeu Renan é alvo de uma ação movida pela federação PT-PV-PCdoB no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) para pedir a cassação de todos os seis vereadores eleitos pelo PL em Balneário Camboriú. Segundo a federação, quatro candidatas mulheres teriam servido como “laranjas” no intuito de fraudar a cota de gênero. O PL nega as acusações. As informações são do jornal O Globo.

