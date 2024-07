Jair Renan Bolsonaro, filho “Zero Quatro” de Jair Bolsonaro, publicou numa rede social uma mensagem de apoio a Jorginho Mello (PL), governador de Santa Catarina, e também de ataque a Eduardo Leite (PSDB). Escreveu o rapaz, pré-candidato a vereador pelo PL em Balneário Camboriú, no litoral catarinense:

“Santa Catarina segue sendo o Estado mais seguro do Brasil. Meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa…”. O texto mencionava nominalmente Jorginho, que acaba de anunciar uma entrega de fuzis, viaturas e mais equipamentos à Polícia Civil de seu Estado.

A mensagem é indiretamente endereçada ao governador do Rio Grande do Sul, Estado “vizinho” de Santa Catarina. Leite se assumiu homossexual publicamente há três anos, momento em que já acabou entrando publicamente na mira de Jair Renan.

Na ocasião, o herdeiro de Bolsonaro publicou um vídeo numa churrascaria onde estava para “comer carne gaúcha”, em suas palavras. E completou: “Estamos juntos, gauchada, mas não daquele jeito” — uma menção implícita a Leite. O vídeo foi apagado na sequência.

À época do vídeo, Bolsonaro pai também havia ironizado o tucano, no dia seguinte à entrevista em que tratou da orientação sexual: “O cara ontem, não vou falar não que dá problema…”. Depois dele, foi a vez de Onyx Lorenzoni, enquanto disputava as eleições de 2022: o então candidato prometeu uma “primeira-dama de verdade” à população — Leite é casado com o pediatra Thalis Bolzan.

Jair Renan trabalhava no gabinete do senador Jorge Seif (PL), mas saiu do cargo para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú (SC). Caso eleito, com 26 anos, ele será o quarto filho de Bolsonaro a ingressar na política.

A postagem mais recente não é a primeira polêmica do período de pré-candidatura. O próprio pai, Jair Bolsonaro, deu uma bronca no filho mais novo por ter insinuado que os moradores do Rio de Janeiro são desonestos. Jair Renan atacou o berço político da família ao dizer que trocou o Rio de Janeiro por Santa Catarina por causa do “povo honesto”.

“Sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador, honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim pra cá”, afirmou o influenciador digital em março, se dizendo “catarinense por opção”.