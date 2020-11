Porto Alegre Janelas são tema do manifesto da Feira do Livro 2020 de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

A Feira do Livro de Porto Alegre vai até o próximo domingo (15). (Foto: Divulgação)

A Feira do Livro de Porto Alegre está a todo vapor em ambiente virtual até o próximo domingo (15). Todos os anos, a feira tem um manifesto, por meio do qual declara seus princípios e intenções. O deste ano traz as janelas como foco das interações humanas.

As janelas nunca foram tão importantes para nós. O nosso contato com o exterior em tempos de pandemia é realizado através delas. Com visões reduzidas a retângulos e quadrados que nos ligam ao exterior, aos outros e a nós mesmos, a Feira do Livro deste ano se baseia no manifesto ‘As janelas do mundo abertas para a Praça’.

“Com essa questão toda de transformação para o digital, seria através de janelas que nós conversaríamos. Nós começamos a pensar porque é uma forma totalmente diferente a gente montar um evento e todo o nosso contato ser através dessa transformação digital”, explicou o presidente da Câmara do Livro do Rio Grande do Sul, Isatir Bottin Filho.

Para manter a chama da literatura e do pensamento crítico acesa nos leitores, a feira propõe que abramos uma janela através dos livros também, embarcando em diversas histórias sem sair do lugar.

“Tanto as relações profissionais quanto as pessoais acabaram acontecendo muito por essas janelas [neste ano]. A ideia de uma janela é trazer a luz, ser essa abertura. Ela tem tudo a ver com o universo do livro, a partir do momento em que ela ilumina, traz o conhecimento e traz novas possibilidades”, destacou a curadora da Feira do Livro 2020, Lu Thomé.

