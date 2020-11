Porto Alegre Com agendamento e rigorosos protocolos sanitários, visitas são retomadas nas unidades da Fase em Porto Alegre

12 de novembro de 2020

Familiares e adolescentes utilizam EPIs durante as visitas Foto: Divulgação/Fase

Quatro Cases (Centros de Atendimento Socioeducativos) da Fase (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo) em Porto Alegre retomaram na quarta-feira (11) as visitas aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Outras duas unidades iniciam a visitação neste sábado (14).

As visitas são agendadas para evitar a formação de filas. Conforme a advogada da Fase Claudia Patel, familiares e adolescentes seguem rígidos procedimentos preventivos, utilizando os EPIs (equipamentos de proteção individual) e preservando o distanciamento para evitar a propagação do coronavírus.

No interior do Rio Grande do Sul, as visitas foram retomadas em outubro nos Cases de Santa Maria e Caxias do Sul. Para as demais regionais, foi emitida uma ordem de serviço com orientações para a construção dos planos estratégicos de retomada, que devem ser elaborados e validados pela Justiça.

As visitas nas unidades da Fase haviam sido suspensas em março por causa do novo coronavírus.

