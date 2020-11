Polícia Polícia Federal apreende mais de uma tonelada de maconha na Região Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A droga estava em uma carreta junto com uma carga de trigo Foto: PF/Divulgação A droga estava em uma carreta junto com uma carga de trigo. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

A PF (Polícia Federal) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (12), mais de uma tonelada de maconha em Pontão, na Região Norte do Rio Grande do Sul. A droga era transportada em uma carreta carregada com trigo.

O condutor do veículo, de 28 anos, foi preso em flagrante por tráfico internacional. A apreensão da maconha ocorreu depois que os policiais federais receberam a informação de que um caminhão com entorpecentes estaria ingressando no Rio Grande do Sul, proveniente do Paraná, rumo à Região Metropolitana de Porto Alegre.

Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo em uma borracharia em Pontão, onde efetuaram a abordagem. O motorista confessou que estava transportando a maconha.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia