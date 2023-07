Esporte Japão domina a Zâmbia e aplica goleada de 5 a 0 na Copa do Mundo Feminina

Com a vitória, as japonesas assumiram a liderança do grupo C Foto: Reprodução/Twitter Fifa Com a vitória, as japonesas assumiram a liderança do grupo C. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

O Japão começou a sua campanha na Copa do Mundo Feminina com uma goleada. O time asiático venceu a Zâmbia por 5 a 0, na madrugada deste sábado (22), em Hamilton, na Nova Zelândia.

Campeãs mundiais em 2011, as japonesas tomaram a iniciativa na partida e criaram chances desde os primeiros minutos de jogo. Miyazawa (duas vezes), Tanaka, Endo e Ueki balançaram as redes no duelo, que teve o placar mais elástico do Mundial até o momento.

Com a vitória, as japonesas assumiram a liderança do grupo C do Mundial. O Japão tem três pontos e cinco gols de saldo, deixando para trás a Espanha, que soma a mesma pontuação, mas tem dois gols a menos no saldo.

Na próxima rodada, as asiáticas enfrentarão a Costa Rica. Já as espanholas jogarão contra a Zâmbia.

