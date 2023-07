Esporte Os Estados Unidos estreiam com vitória na Copa do Mundo Feminina ao vencerem o Vietnã por 3 a 0

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Sophia Smith marcou duas vezes e deu uma assistência para o gol de Horan Foto: Reprodução/Twitter Fifa Sophia Smith marcou duas vezes e deu uma assistência para o gol de Horan. (Foto: Reprodução/Twitter Fifa) Foto: Reprodução/Twitter Fifa

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos estrearam com vitória na Copa do Mundo Feminina ao vencerem o Vietnã por 3 a 0, no Eden Park, na Nova Zelândia, na noite de sexta-feira (21).

Sophia Smith marcou duas vezes e deu uma assistência para o gol de Horan. Com a vitória, os Estados Unidos assumiram o primeiro lugar do Grupo E, com três pontos. Na segunda rodada, as americanas enfrentarão a Holanda, e as vietnamitas jogarão contra Portugal.

A primeira etapa foi de total domínio dos Estados Unidos. Aos 13 minutos, Sophia Smith recebeu belo passe de letra de Morgan em profundidade, bateu na saída da goleira e abriu o placar. As americanas seguiram dominando o jogo e tiveram chance de ampliar em um pênalti. Morgan cobrou, mas a goleira Kim Thanh defendeu.

Nos acréscimos da primeira etapa, Smith aproveitou uma sobra na área e mandou para as redes. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

No segundo tempo, a goleira vietnamita se destacou, salvando a sua seleção de levar uma goleada. Mas, aos 30 minutos, Sophia Smith fez jogada individual e cruzou para Horan, livre na área, mandar para o gol.

Ainda houve tempo de Lavelle receber na entrada da área e acertar o travessão. No fim, Nguyen Thi Tuyet Dung, em uma das poucas escapadas do Vietnã, foi até a linha de fundo e cruzou nas mãos de Naeher.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/os-estados-unidos-estreiam-com-vitoria-na-copa-do-mundo-feminina-ao-vencerem-o-vietna-por-3-a-0/

Os Estados Unidos estreiam com vitória na Copa do Mundo Feminina ao vencerem o Vietnã por 3 a 0

2023-07-22