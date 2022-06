Futebol Japão faz quatro gols em amistoso contra o Paraguai antes de enfrentar o Brasil na segunda-feira

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

O Japão derrotou nesta quinta-feira (2) o Paraguai por 4 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar. (Foto: Reprodução)

O Japão derrotou nesta quinta-feira (2) o Paraguai por 4 a 1, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar, realizado diante de 42.300 torcedores em Sapporo. A seleção japonesa enfrenta a brasileira na segunda-feira, em partida marcada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) para testar o time de Tite, que nesta quinta passou pela Coreia do Sul por 5 a 1, com dois gols de Neymar – ele tem agora 73 na Seleção.

Liderados por Kamada, atleta do Eintracht Frankfurt, atual campeão da Liga Europa, os japoneses imprimiram um ritmo forte desde o início da disputa, não dando oportunidades de ataque para os paraguaios. Foram três as oportunidades dos asiáticos abrirem o placar logo nos primeiros minutos. O Paraguai não está no Mundial do Catar, marcado para começar em 21 de novembro.

Mas o primeiro gol japonês só foi sair aos 36 minutos de bola rolando, com Asano. Kamada, aos 42, aumentou a vantagem para a seleção anfitriã. No intervalo, o técnico Hajime Moriyasu mudou a equipe e a intensidade foi menor na etapa final. Mesmo assim, os donos da casa ampliaram a contagem.

O Paraguai aproveitou para se aventurar no ataque e Derlis González diminuiu o prejuízo, aos 14 minutos. Mas o gol sofrido reanimou os japoneses, que voltaram a aumentar o ritmo. No primeiro ataque, Mitoma fez o terceiro, aos 15 minutos. Tanaka fez o quarto para o Japão, aos 40, mas a vantagem poderia ter sido ainda maior, pois Rojas defendeu um pênalti cobrado por Doan, além de outras três claras oportunidades criadas pela seleção asiática.

Enquanto o Japão encara o Brasil, o Paraguai, fora do Mundial do Catar depois de uma campanha ruim nas Eliminatórias Sul-Americana, terá pela frente a Coreia do Sul, em jogo marcado para o dia 10.

Seleção Brasileira

Autor de dois gols na vitória da Seleção Brasileira, Neymar Jr. comandou o ataque na goleada por 5 a 1 sobre a Coreia do Sul, nesta quinta-feira (2), no Seoul World Cup Stadium, em Seul.

Jogando mais centralizado, Neymar ditou o ritmo do ataque e ainda deixou sua marca em duas cobranças de pênalti indefensáveis. O goleiro coreano até tentou se posicionar, mas foi deslocado por Neymar nas duas cobranças. Após o jogo, o camisa 10 da Seleção exaltou a qualidade dos sul-coreanos, mas destacou a boa atuação do Brasil na partida.

“É uma seleção forte, que tem uma dificuldade, mas fizemos um belo jogo”, afirmou, antes de agradecer aos torcedores coreanos pelo carinho desde a chegada ao país.

“Muito feliz com o carinho da galera aqui do país. Foi sensacional. Não esperava. Não só eu, mas toda a equipe. Estamos muito felizes com a recepção, com o jogo”, concluiu.

Os gols do Brasil foram marcados por Richarlison, Neymar (2x), Philippe Coutinho e Gabriel Jesus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e da CBF.

