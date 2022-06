Futebol Recorde: Neymar fica a quatro gols de alcançar marca de Pelé na Seleção Brasileira; veja lista de artilheiros

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Neymar Jr. comemora um de seus gols contra a Coreia do Sul. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Com os dois gols de Neymar na goleada por 5 a 1 contra a Coreia do Sul na última quinta-feira (2), o atacante se aproxima ainda mais do recorde de Pelé com a seleção. O jogador do PSG agora está apenas quatro gols atrás do “Rei do Futebol”.

Após a vitória contra os coreanos, o camisa 10 chegou a 73 gols marcados, enquanto Pelé tem 77. No último amistoso, Neymar converteu duas cobranças de pênalti e acirrou a disputa pela artilharia histórica.

O jogador pode alcançar a marca de Pelé durante a Copa do Mundo do Catar, no final do ano.

Maiores artilheiros

Veja abaixo a lista dos maiores artilheiros da Seleção Brasileira em jogos oficiais (1914-2022):

– 77 gols – Pelé (91 jogos);

– 73 gols – Neymar (118 jogos);

– 62 gols – Ronaldo (98 jogos);

– 56 gols – Romário (70 jogos);

– 48 gols – Zico (71 jogos);

– 40 gols – Bebeto (76 jogos);

– 35 gols – Rivaldo (75 jogos);

– 33 gols – Jairzinho (81 jogos);

– 33 gols – Ronaldinho Gaúcho (97 jogos);

– 32 gols – Tostão (54 jogos).

Ritmo do ataque

Autor de dois gols na vitória da Seleção Brasileira, Neymar Jr. comandou o ataque na goleada sobre a Coreia do Sul, no Seoul World Cup Stadium, em Seul. Jogando mais centralizado, Neymar ditou o ritmo do ataque e ainda deixou sua marca em duas cobranças de pênalti indefensáveis. O goleiro coreano até tentou se posicionar, mas foi deslocado por Neymar nas duas cobranças. Após o jogo, o camisa 10 da Seleção exaltou a qualidade dos sul-coreanos, mas destacou a boa atuação do Brasil na partida.

“É uma seleção forte, que tem uma dificuldade, mas fizemos um belo jogo”, afirmou, antes de agradecer aos torcedores coreanos pelo carinho desde a chegada ao país.

“Muito feliz com o carinho da galera aqui do país. Foi sensacional. Não esperava. Não só eu, mas toda a equipe. Estamos muito felizes com a recepção, com o jogo”, concluiu.

Os gols do Brasil na partida foram marcados por Richarlison, Neymar (2x), Philippe Coutinho e Gabriel Jesus.

Tóquio

Após a passagem pela Coreia do Sul, a Seleção Brasileira desembarcou nesta sexta-feira (3) em Tóquio, capital do Japão. Na próxima segunda-feira (6), os comandados do técnico Tite enfrentam os donos da casa em mais um amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022.

Assim como no país anterior, a recepção do público com a Seleção Brasileira foi calorosa. Já no aeroporto os fãs estavam esperando a delegação, assim como na chegada ao hotel da concentração da equipe. As informações são do jornal O Globo e da CBF.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol