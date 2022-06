Futebol Flamengo sinaliza oferta de 77 milhões de reais ao Benfica pelo ex-jogador do Grêmio Everton Cebolinha

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2022

Cebolinha é um nome que agrada a todas as alas da diretoria do Flamengo. (Foto: Reprodução)

O Flamengo sinalizou ao Benfica-POR que fará uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 77 milhões) para contratar o atacante Everton Cebolinha. Pelo menos é o que garante o jornal português “Record”, que também afirma que o clube da Luz está disposto a aceitar oferta se girar em torno deste valor.

O rubro-negro, que tentou comprá-lo anteriormente por 13 milhões de euros (R$ 67 milhões), está em contato direto com o empresário Giuliano Bertolucci, que trabalha com Márcio Cruz, agente do jogador. Cebolinha é um nome que agrada a todas as alas da diretoria do Flamengo.

“O clube do Rio de Janeiro está preparando uma oferta que ronda 15 milhões de euros, para convencer o Benfica a abrir mão do extremo. O interesse do Mengão no brasileiro, de 26 anos, não é de agora. O Flamengo tentou a contratação no início do ano e a última proposta, em fevereiro, foi de, que os encarnados recusaram”, informou o diário.

Cebolinha foi comprado em 2020 pelos Encarnados, que pagaram 20 milhões de euros (R$ 101,55 milhões, na cotação atual) ao Grêmio pelo atacante, a pedido do então técnico Jorge Jesus.

Além do rubro-negro, um rival também estaria interessado em repatriar o atacante. Trata-se do Botafogo, que no momento é o concorrente do Fla para fechar com o brasileiro.

Além de Cebolinha, veja um resumo do status das negociações em curso pelo rubro-negro. Como a janela só abre em 18 de julho, as conversas se dão de forma que os principais reforços cheguem apenas para as quartas de final da Libertadores. Veja o status de cada uma delas.

Arturo Vidal

Arturo Vidal já deixou o Flamengo a par das condições para jogar no clube a partir do segundo semestre. O clube já indicou ao empresário do volante suas pretensões financeiras. Agora, as partes aguardam que a Inter de Milão formalize a rescisão contratual no fim de junho para avaliarem o negócio.

O vínculo do jogador se encerra no fim de junho e ele receberá uma multa pela não extensão até 2024. Assim, fica disponível para assinar um pré-contrato. Vidal tem ofertas do futebol árabe e dos Estados Unidos, todas mais vantajosas financeiramente. Mas abriria mão delas para jogar no Brasil.

Thiago Mendes

Um dos motivos para o negócio com Vidal não caminhar rapidamente é que a diretoria do Flamengo e o técnico Paulo Sousa priorizam nomes mais jovens na janela, mas sabem que eles serão mais caros. Thiago Mendes, de 30 anos, é o plano A e seria opção mais vantajosa se o Lyon aceitasse liberar por empréstimo.

O jogador tem contrato apenas até maio de 2023 com o Lyon e poderia assinar com outra equipe nos últimos seis meses sem pagamento aos franceses. Desde as duas últimas janelas de transferências que o nome do volante Thiago Mendes está ligado ao Flamengo. Na França, o jogador vem sendo improvisado como zagueiro e é visto novamente como uma boa oportunidade de mercado nos bastidores do Flamengo.

Andreas Pereira

Com empréstimo no fim, Andreas Pereira deve retornar ao Manchester United. O empréstimo do jogador termina no dia 30 de junho e o clube carioca não deve efetuar a compra dos direitos econômicos junto aos ingleses.

Inclusive, o empresário do jogador, Giuliano Bertolucci, confirmou a informação de que Andreas Pereira retornará ao futebol europeu. O Flamengo esteve muito perto de pagar 10,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 54 milhões, para contar com o jogador definitivamente, em fevereiro. Posteriormente, o negócio esfriou.

Gonzalo Montiel

Mesmo após renovar com Matheuzinho, o Flamengo segue buscando um lateral-direito. E o nome que surgiu na imprensa espanhola é o de Montiel, ex-River Plate e atualmente no Sevilla. Segundo o ‘Marca’, o Flamengo deve fazer uma proposta pelo atleta na próxima janela de transferência.

Montiel não tem sido muito aproveitado pelo técnico Julen Lopetegui e, por isso, o Flamengo vê como uma boa oportunidade de mercado e tenta um empréstimo do jogador de 25 anos. As informações são do jornal O Globo.

