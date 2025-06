Mundo Javier Milei veta plano de ajuda a cidade devastada por inundações na Argentina

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

Lei vetada por Milei criava um fundo de ajuda e reconstrução da cidade de Bahía Blanca, devastada pelas inundações de março Foto: Reprodução Lei vetada por Milei criava um fundo de ajuda e reconstrução da cidade de Bahía Blanca, devastada pelas inundações de março. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente argentino, Javier Milei, vetou uma lei para a criação de um fundo extraordinário de ajuda e reconstrução da cidade de Bahía Blanca, devastada pelas inundações que em março deste ano deixaram 18 mortos e perdas milionárias. O decreto, publicado nesta terça-feira (24) no Diário Oficial, veta uma lei aprovada em junho que declarava a localidade e seus arredores como zona de desastre e criava um fundo de 200 bilhões de pesos argentinos (cerca de R$ 934 milhões na cotação atual).

Para bloquear o veto, o Congresso requer uma maioria especial. O Executivo rejeitou o pacote de ajuda devido ao fato de que a lei “não indica qual deve ser a fonte de financiamento para fazer frente às despesas”, o que vai contra um dos pilares do governo do presidente ultraliberal, que é o equilíbrio fiscal. Partidos da oposição chamaram o veto presidencial de “cruel”.

Também alegou que já entregou ajudas a cerca de 32 mil desabrigados através de um “suplemento único para a reconstrução” que consistiu em um pagamento único cujo valor máximo foi o equivalente a cerca de US$ 2.500 (cerca de R$ 14 mil).

A iniciativa do Congresso “se sobrepõe aos recursos já transferidos. Por isso o presidente Javier Milei vetou a lei que duplicava a assistência já distribuída”, comunicou nesta terça-feira no X o porta-voz presidencial, Manuel Adorni. O texto havia sido aprovado por 153 votos a favor, nenhuma abstenção e 32 contra, todos do partido no poder: Liberdade Avança.

A lei vetada incluía subsídios e créditos suaves aos afetados, prazos de carência para contratos e dívidas, isenções de impostos e taxas às vítimas, entre outras medidas. As inundações foram consequência de chuvas torrenciais que em apenas oito horas duplicaram a média anual da cidade de 350 mil habitantes, 600 km ao sul de Buenos Aires.

A torrente transbordou riachos, arrancou pontes e varreu tudo em seu caminho, deixando carros empilhados, casas e hospitais devastados, mil evacuados e 18 mortos, entre eles, duas meninas cujos corpos foram encontrados semanas depois, em uma tragédia que comoveu a Argentina. O governo local estimou os danos em cerca de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões).

Pela dimensão da tragédia, o governo federal decretou três dias de luto nacional e enviou o Exército para colaborar na ajuda. Milei visitou a área cinco dias após a catástrofe, sob crescentes críticas por sua viagem tardia. As informações são do jornal O Globo.

