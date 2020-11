Esporte Jean Pyerre recebe primeiro trófeu de melhor da partida pela Libertadores

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Por Redação Rádio Grenal | 27 de novembro de 2020

Autor da primeiro gol da vitória gremista sobre o Guarani, na noite da última quinta-feira (26), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Jean Pyerre recebeu, ao final do jogo, o troféu de melhor em campo, foi seu primeiro na competição sul-americana. Após o apito final, o jogador deu uma entrevista e destacou os pontos que levaram o time tricolor a crescer e construir o placar de vantagem.

O gol de Jean Pyerre veio aos 11 minutos do segundo tempo. Pepê, aos 40, fechou a conta. O meia saiu do Defensores del Chaco com o troféu de Conmebol ao melhor jogador da partida e agradeceu a assistência de Pepê.

”Já havia ganhado algumas premiações individuais, mas pela Libertadores é a primeira vez. Muito especial, fico muito feliz. Agradeço pela escolha. Também agradecer ao Pepê, porque depois ele fica me incomodando, dizendo que não valorizo quando ele dá assistência. Foi importante o trabalho em equipe. Eu estava bem colocado para usar um dos meus pontos fortes, o chute”, disse o jogador.

Os primeiros 45 minutos em campo, o Grêmio teve dificuldades para quebrar o esquema defensivo da equipe paraguaia, mas a conversa com Renato Portaluppi no intervalo, mudou a atitude da equipe gremista.

”No primeiro tempo, encontramos muitas dificuldades para furar as linhas deles. No intervalo, a gente conversou, procuramos acertar algumas coisas, mudar nosso posicionamento, ficar mais perto do gol. Mudou a nossa postura.”, contou Jean Pyerre, na entrevista após o jogo.

Sobre a homenagem à Diego Maradona, feita pelo técnico Renato, Jean Pyerre ressaltou:

”São pessoas que marcam o esporte, como Maradona, Pelé, Ronaldinho Gaúcho. Todas homenagens talvez não cheguem aos pés do que ele (Maradona) fez, é só agradecer. Muitas pessoas amam o futebol. E o futebol tem muito sentimento envolvido.”

O Grêmio entra em campo novamente pela Libertadores na próxima quinta-feira (3), às 21h30, na Arena, contra o Guarani. Antes, tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (29), um jogo atrasado válido pela 6° rodada, contra o Goiás, às 16h, também na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

