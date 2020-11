À espera de novo resultado para o teste de Covid-19 realizado na última quarta-feira, Abel terá que lidar com desfalques para a partida. Nonato está suspenso. Os goleiros Danilo Fernandes, Keiller e Daniel também testaram positivo e são ausências, ao menos até agora.

Na lateral direita, Heitor retorna a ficar à disposição e a tendência é que seja titular na partida. Do meio para frente, às dúvidas ainda são presentes.

Rodrigo Dourado deve ser desfalque, se recuperando da pancada que levou contra o Fluminense. Portanto, Rodrigo Lindoso e Edenilson tomem conta da primeira linha do meio-campo. Mauricio e Patrick atuam na segunda linha, Marcos Guilherme, Yuri Alberto, Caio Vidal e Peglow são alternativas. E a presença de D’Alessandro pode se concretizar.

Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio, D’Alessandro e Patrick; Thiago Galhardo.

Abel Braga realizou outro teste, antes da partida contra o Boca Juniors, e aguarda o resultado. Caso o resultado seja negativo, o treinador volta à beira do campo contra o Atlético-GO, no próximo sábado, às 21h, no Estádio Olímpico de Goiânia pela 23ª rodada do Brasileirão. Do contrário, Abel deve comandar o Inter apenas contra o Boca, às 21h30 da quarta-feira, no Beira-Rio, pela Libertadores.