O fundador e dono da Amazon, Jeff Bezos, que já é o homem mais rico do mundo, bateu mais um recorde nesta quinta-feira (27): é a primeira pessoa na História a ter uma fortuna de mais de US$ 200 bilhões, segundo dados da Forbes. Mais precisamente, US$ 202 bilhões.

Com a pandemia, as vendas do e-commerce saltaram, e a Amazon se beneficiou do movimento. Assim, a fortuna de Bezos só fez crescer: foram 87 bilhões até agora em 2020.

Ele ainda ganhou mais dinheiro ao vender US$ 4,1 bilhões em ações no início do ano e mais US$ 3,1 bilhões no início de agosto.

Enquanto isso, o dono da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, se tornou um centibilionário. As ações da Tesla dispararam na quarta-feira, elevando seu patrimônio líquido a US$ 101 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index.

E a ex-mulher de Bezos, MacKenzie, está perto de se tornar a mulher mais rica do mundo, com uma fortuna próxima da controlada por Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oréal. MacKenzie tem US$ 66,2 bilhões e Françoise, US$ 66,7 bilhões.

Desigualdade

Os ganhos espetaculares de Bezos e de outros titãs do setor colocam as chamadas Big Tech sob escrutínio cada vez maior. Bezos participou de audiência no Congresso dos EUA no mês passado, juntamente com os CEOs do Facebook, Apple e Alphabet (controladora do Google), quando todos foram duramente questionados por suas práticas anticoncorrência.

O aumento da fortuna do dono da Amazon também destaca o aumento da desigualdade de renda no momento em que a economia dos Estados Unidos mergulha em sua pior recessão desde a Grande Depressão.

Crescimento da Amazon

A varejista americana Amazon anunciou recentemente, que teve seu maior lucro trimestral da história no intervalo entre abril e junho de 2020. A empresa ganhou US$ 5,2 bilhões no segundo trimestre – é o maior lucro da companhia, fundada há 26 anos por Jeff Bezos em Seattle. O feito demonstra o quanto a empresa está sendo beneficiada pelo período de isolamento social durante a pandemia do coronavírus, com mais pessoas confiando no comércio eletrônico para comprar produtos sem precisar sair de casa.

Enquanto lojas tradicionais tiveram de fechar as portas por conta da quarentena, a empresa contratou cerca de 175 mil pessoas e viu a demanda por seus produtos crescerem. A receita subiu 40% na comparação com o mesmo período de 2019, indo para a casa de US$ 88,9 bilhões. Com os bons números, as ações da Amazon subiram cerca de 5% após o fechamento do mercado nos EUA – com a valorização, a empresa está avaliada em torno de US$ 1,56 trilhão.

O lucro da empresa surpreende ainda mais porque a companhia havia anunciado que pretendia gastar US$ 4 bilhões com medidas de segurança para seus funcionários e entregas por conta do novo coronavírus. O valor foi gasto na íntegra e ainda assim a empresa conseguiu dobrar seu lucro na comparação com o 2º tri de 2019. Em documento enviado a acionistas, Jeff Bezos, presidente executivo da empresa, disse que este foi “outro trimestre bem pouco usual”.

Ao longo de 2020, as ações da Amazon acumulam alta de mais de 60%, enquanto seu fundador se isolou no topo da lista de homens mais ricos do mundo, com fortuna acima dos US$ 180 bilhões. Outro fator que animou o mercado é a previsão da empresa para sua receita durante o terceiro trimestre. A previsão do mercado é de que a receita esperada para o intervalo entre julho e setembro seria de US$ 86,3 bilhões, mas a Amazon espera faturar algo entre US$ 87 bilhões e US$ 93 bilhões no período.