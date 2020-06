Celebridades Jennifer Aniston sobre se livrar da imagem de “Friends”: “Parem de reprisar”

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Atriz desabafou sobre peso de personagem Rachel Green em sua carreira Foto: Reprodução Atriz desabafou sobre peso de personagem Rachel Green em sua carreira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Jennifer Aniston abriu o coração sobre carregar o peso da personagem Rachel Green, da série “Friends”, ao longo de sua carreira.

Em uma mesa redonda com Janelle Monae, Zendaya, Reese Witherspoon, Helena Bonham Carter e Rose Byrne organizada pela The Hollywood Reporter, a atriz falou sobre a dificuldade de tentar se desprender do papel que viveu por mais de 10 anos.

“Eu não conseguia deixar de ser Rachel Green por nada no mundo. Eu não podia escapar da ‘Rachel de Friends’ e o programa está sempre passando e é tipo ‘Parem de reprisar essa p**** de programa'”, brincou. A atriz confessou ter sido apenas no filme Por Um Sentido na Vida, de 2002, que conseguiu se sentir mais longe de seu papel em Friends.

“Foi a primeira vez que consegui me livrar de tudo o que a Rachel era e poder desaparecer dentro de um personagem que não era ela foi um grande alívio. Mas eu me lembro do pânico que me deu, eu pensava ‘Meu Deus, não sei se posso fazer isso. Talvez eles estejam certos. Talvez todos vejam algo que eu não estou vendo e que eu sou apenas aquela garota em Nova York em um apartamento de paredes roxas’. Então em estava meio que fazendo tudo por mim só pra ver se eu podia fazer algo diferente. E era assustador porque você faz isso com o mundo todo te observando”, desabafou.

Jennifer seguiu: “Eu briguei muito comigo mesma e sobre quem eu era na indústria e estava constantemente tentando provar que eu era mais do que só aquela pessoa. Mas tem algo libertador em envelhecer porque você apenas para de ligar”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades