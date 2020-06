Celebridades Nathalia Dill revela ter sido pega de surpresa com gravidez: “Notícia especial”

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Nathalia Dill é uma das famosas que anunciou nesse período de quarentena estar grávida do primeiro filho. Noiva do músico Pedro Curvello, com quem se relaciona desde 2008, a atriz de 34 anos entrou no terceiro mês de gestação. Nathalia contou ter sido pega de surpresa com a notícia. “Nós estamos muito felizes e animados. Foi uma surpresa muito boa!”, afirmou.

Vista atualmente na reprise da novela “Novo Mundo” (2017), da TV Globo, a atriz contou que na família não é só ela quem irá receber a visita da cegonha. “A notícia foi ainda mais especial para a gente porque minha irmã também está grávida. Nós vamos poder compartilhar esse momento tão especial, mesmo que separadas”, vibrou se referindo a Julia Dill.

E Nathalia vê na gestação um ponto positivo para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. “Veio como um pouquinho mais de esperança diante desse momento tão difícil que estamos vivendo”, apontou a noiva de Pedro. Quando confirmou a gravidez, a atriz postou foto com o noivo.

