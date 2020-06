Celebridades Manu Gavassi cancela show em drive-in por coronavírus: “As coisas só pioraram”

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Manu Gavassi anunciou nas redes sociais que está deixando a set list do Arena Sessions. Há alguns meses, a cantora foi confirmada como atração do evento que vai oferecer atividades culturais no estilo drive-in no Allianz Parque, em São Paulo, mas desistiu de se apresentar.

A favor do isolamento social desde que deixou o “Big Brother Brasil 20”, reality na qual saiu entre as protagonistas e finalistas, a amiga de Bruna Marquezine revelou que decisão é por conta da pandemia do coronavírus. “Mesmo com todas as medidas de segurança não estou confortável de fazer a minha apresentação e estou saindo do festival”, disse ela, que acaba de assinar com uma marca de moda.

Com planos de construir uma agência de produção de conteúdo, Manu Gavassi explicou ainda que havia aceitado o convite para cantar no Arena Session ainda no início de casos envolvendo a Covid-19.

“Esse festival em formato Drive-in no Allianz Park foi marcado tempos atrás quando tínhamos a esperança das coisas melhorarem até Julho. O que não foi o caso, as coisas só pioraram”, lamentou ela, que recentemente afastou rumor de rixa com Anitta.

Enquanto alguns lamentaram a desistência da artista, outros fãs apoiaram sua decisão: “Obrigada por serem sempre tão compreensivos e transparentes comigo. Estamos juntos nesse processo de evolução”. Manu Gavassi estava marcada para se apresentar no dia 10 de julho.

