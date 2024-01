Após o jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, o meia Jhonata Robert sofreu mais um problema no joelho esquerdo. Durante a atividade, o jogador sentiu um desconforto e logo após foi confirmada a lesão de estiramento de grau I no ligamento colateral medial.

Na temporada de 2022, Robert passou por dois procedimentos na mesma região. Segundo informou o clube gaúcho, o atleta já está no tratamento com a fisioterapia.

Na última partida do Campeonato Gaúcho, o meia entrou na etapa final na vitória contra o São José, na Arena. Antes de entrar em campo, Jhonata Robert estava há mais de um ano sem jogar.

Na temporada passada, o jogador já havia participado de duas partidas oficiais com o time B do Grêmio, em setembro do ano passado. Além disso, o meia ficou no banco de reservas em três jogos pelo Campeonato Brasileiro.