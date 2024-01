Inter e Ypiranga entram em campo na tarde deste sábado (27) pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. A partida ocorre no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 16h30.

Na última partida, o Inter empatou por 0 a 0 contra o São Luiz. Com isso, busca retornar às vitórias e conta com o apoio das torcedoras coloradas, crianças, idosos e pessoas com deficiência (PCDs). Antes do jogo, o Colorado tem quatro pontos e ocupa a quinta colocação na tabela de classificação.

O Ypiranga está na mesma situação que o Inter em termos de pontos, mas, no momento, ocupa a segunda colocação no estadual. Na última rodada, o Canarinho empatou com o Caxias em 2 a 2.